ஈரோடு: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.2120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரே நாளில் ரூ.800 அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சத்தியமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான கெஞ்சனூர், தாண்டாம்பாளையம், தயிர்ப்பள்ளம், சிக்கரசம்பாளையம், பெரியகுளம், ஆலாம்பாளையம் உள்ளிட்ட 25-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 2500-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மல்லிகை, முல்லைப்பூ சாகுபடியினை பிரதான தொழிலாக செய்து வருகின்றனர். இவ்வாறு தோட்டத்தில் சாகுபடியாகும் பூக்களைப் பறித்து, சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் விவசாயிகள் ஏலம் விடுவது வழக்கம். அதுமட்டுமல்லாமல், அங்கு விளையும் பூக்கள் கேரளா, கர்நாடகத்துக்கு வேன் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் தெருக்களில் விநாயகர் சிலை வைத்து வழிபடுகின்றனர். மேலும், கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை, வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன. இதனால் பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், அவற்றின் விலையும் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது. மேலும், தொடர்ந்து சுபமுகுர்த்த நாட்கள் வருவதால் திருமணங்கள் உள்ளிட்ட சுபநிகழ்ச்சிகளுக்காக மக்கள் அதிகளவில் மல்லிகை பூக்களை வாங்கி செல்கின்றனர்.
இதனிடைேய, ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் விவசாயிகள் கொண்டு வந்த மல்லிகை பூக்களை ஏலம் எடுப்பது தொடர்பாக வியாபாரிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இதன் காரணமாக, நேற்றைய தினம் ரூ.1,320க்கு விற்கப்பட்ட மல்லிகை பூ, இன்று கிலோ ரூ.2,120க்கும், முல்லை கிலோ ரூ.680ஆக இருந்த நிலையில், இன்று ரூ.1,100க்கும் விற்கப்படுகிறது.
அதேபோல், அரளி கிலோ ரூ.200க்கு நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.300க்கு விற்கப்படுகிறது. சம்பங்கி கிலோ ரூ.350க்கு விற்கப்படுகிறது. பூக்கள் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளர்.
இதுகுறித்து பூ வியாபாரிகள் கூறுகையில் “விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, மல்லிகை பூவின் விலை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் பூக்களின் வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இன்று விநாயகர் சதூர்த்தி என்பதாலும், நாளை மறுநாள் முகூர்த்தம் என்பதாலும் பூக்கள் ஆர்டர் அதிகளவில் கிடைத்துள்ளது. இதே விலை நிலவரம் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது” என்றனர்.
- மல்லிகை- கிலோ ரூ.2,120
- முல்லை- கிலோ ரூ.1,100
- அரளி- கிலோ ரூ.300
- சம்பங்கி- கிலோ ரூ.350