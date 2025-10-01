மாதத்தின் முதல் நாளே இப்படியா? வர்த்தக எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.16.50 உயர்வு
வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளை சென்னையில் இன்று முதவ் 1,754.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 1, 2025 at 9:37 AM IST
சென்னை: வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளையின் விலை 16.50 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சென்னையில் ஒரு சிலிண்டர் 1,754.50 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்தை பொறுத்து பெட்ரோல், டீசல் ஆகிய எரிபொருள்களின் விலை அன்றாடமும், சமையல் எரிவாயு உருளையின் விலை மாதந்தோறும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்து, அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள்களின் விலையில் ஏற்றமோ, இறக்கமோ காணப்படுகிறது.
இதன்படி, மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று (அக்.1) 19 கிலோ கிராம் எடையுள்ள வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளையின் விலையில் 16.50 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, சென்னையில் நேற்று வரை 1,738 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த சிலிண்டரின் விலை இன்று முதல் 1754.50-க்கு விற்கப்படும் என்று இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இதையும் படிங்க: பண்டிகை காலத்தில் ரூ.87 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை!
கடந்த 6 மாதங்களாக இறக்குமுகமாகவே இருந்துவந்த வர்த்தக எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையில் தற்போது 16.50 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேசமயம், வீட்டு உபயோகத்துக்கான சமையல் எரிவாயு உருளையின் விலை எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல், தொடர்ந்து 868.50 ரூபாயக்கு விற்பனை செய்யப்படுவது இல்லத்தரசிகளுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது.