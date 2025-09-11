ETV Bharat / business

விறுவிறுவென உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலையில் 2 நாட்களாக மாற்றமில்லாதது ஏன்? காத்திருக்கிறதா அதிர்ச்சி?

தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக விலையில் மாற்றமில்லாமல் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 81,200க்கு விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 11:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வரலாறு காணாத வகையில் புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கும் தங்கத்தின் விலையில் கடந்த 2 நாட்களாக எந்த மாற்றமுமின்றி சவரன் ரூ.81,200-க்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது.

விலையுயர்ந்த ஆபரணங்கள் வரிசையில் வைரம், பிளாட்டினத்தை எல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளும் வகையில் தங்கம் முன்வரிசையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து விசேஷங்களிலும் தங்கத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதும், முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக தங்கம் கருதப்படுவதுமே அதன் விலை தாறுமாறாக உயர காரணமாக அமைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.8,000 என இருந்தது. அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகளும், உலக நாடுகளிடையே தொடர்ந்து நடக்கும் போர்களும் தங்கம் விலையை ராக்கெட்டில் ஏற்றிவிட்டிருக்கின்றன. அதன் விளைவாக, செப்டம்பர் 6 அன்று வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்தது.

இந்த மாத தொடக்கத்தில் ரூ. 77ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, ஒரு சில நாட்களில் ரூ.3,000க்கும் மேல் அதிகரித்து, செப்டம்பர் 6ஆம் தேதியே ஒரு சவரன் ரூ.80,040க்கு விற்பனையாகி வாடிக்கையாளர்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. தொடர்ந்து செப்.7 மற்றும் 8ஆகிய தேதிகளின் நிலவரப்படி சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து சவரன் ரூ.80,480க்கு விற்பனையானது.

பின், செப்.9ஆம் தேதி ஆபரண தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.81,200க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் நேற்று செப்.10ஆம் தேதி தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லை. அதேபோல், இன்றும் காலை நிலவரப்படி தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லை.

தொடர்ந்து உச்சத்தை தொட்ட வரும் தங்கத்தின் விலையில் இரண்டு நாட்களாக மாற்றமில்லாத சூழலில் அமெரிக்காவில் இன்று பணவீக்கம் தொடர்பான முக்கியமான தரவுகள் வெளியாகவுள்ளன. எனவே அதனை பொறுத்து சர்வதேச சந்தையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் தங்கம் விலையும் மீண்டும் கணிசமாக உயர வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரம்:

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,150

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,200

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.140

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,40,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 8ரூ.10,060ரூ.80,480
செப்டம்பர் 7ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 6ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 5ரூ.9,865ரூ.78,920
செப்டம்பர் 4ரூ.9,795ரூ.78,360
செப்டம்பர் 3ரூ.9,805ரூ.78,440
இதையும் படிங்க: 'தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்' பெருமையை கோவை இழக்கும்...' ஜாப் ஆர்டர் தொழிலாளர்கள் வேதனை!

For All Latest Updates

TAGGED:

தங்கம் விலைவெள்ளி விலைCHENNAI GOLD RATEGOLD PRICE TODAYGOLD RATE IN CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.