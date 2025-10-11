இந்திய சாலைகளை அலங்கரிக்கும் பிஎம்டபிள்யூ கார்கள் - கடந்த 9 மாதத்தில் 13% வளர்ச்சியை பதிவுசெய்த நிறுவனம்!
பிஎம்டபிள்யூ ஐஎக்ஸ்1, 3 சீரிஸ், எக்ஸ்1, மினி கூப்பர் எஸ் ஆகிய மாடல் கார்கள் இந்தியாவில் அதிகம் விற்பனை செய்யப்பட்ட பிஎம்டபிள்யூ கார்களாக முன்னிலைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : October 11, 2025 at 5:38 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தாண்டின் கடந்த 9 மாதத்தில் மட்டும் 11,978 கார்கள் மற்றும் 3,976 பைக்குகளை விற்பனை செய்து, 13 விழுக்காடு வளர்ச்சியை பிஎம்டபிள்யு நிறுவனம் பதிவு செய்துள்ளது.
ஜெர்மனியை தலைநகராகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் பவேரியன் மோட்டார் வொர்க்ஸ் எனும் பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம், இந்தியாவில் சொகுசு ரக கார்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் கார் விற்பனை சற்று மந்தமாக இருந்த நிலையில், நிறுவனம் தற்போது வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது.
வாகன விற்பனையில் ஜூலை முதல் செப்டம்பர் 2025 வரையுள்ள காலாண்டின் நிறுவனம் 21 விழுக்காடு வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது. இதற்கு நிறுவனம் வெளியிட்ட மின்சாரக் கார்கள் தான் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பிஎம்டபிள்யூ மின்சார வாகன விற்பனை
இந்தாண்டு செப்டம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில், பிஎம்டபிள்யு நிறுவனம் அதிக எண்ணிக்கையிலான சொகுசு மின்சார கார்களை இந்தியாவில் விற்பனை செய்துள்ளது. ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரையில், பிஎம்டபிள்யூ, மினி என இரு வகைகளையும் சேர்த்து மொத்தம் 2,509 மின்சார கார்கள் விற்பனை ஆகியுள்ளன. இது கடந்த ஆண்டை விட 246 விழுக்காடு வளர்ச்சியை காட்டுகிறது.
அதிக விற்பனையான மின்சார காராக பிஎம்டபிள்யூ iX1 இருக்கிறது. அதற்கு அடுத்தபடியான இடத்தை பிஎம்டபிள்யூ i7 கார் தக்கவைத்துள்ளது. இந்தியாவில், பிஎம்டபிள்யூ தரப்பில் பிஎம்டபிள்யூ i7, iX, i5, i4, iX1 லாங் வீல்பேஸ், மினி கன்ட்ரிமேன் E என 6 கார்களும், பிஎம்டபிள்யூ சிஇ 04, பிஎம்டபிள்யூ சிஇ 02 என 2 மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
பிஎம்டபிள்யூ-வின் பெட்ரோல் வாகன விற்பனை நிலவரம்
ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் 2025 வரையில், பிஎம்டபிள்யூ 5,720 வீல்பேஸ் அதிகமுள்ள பெரிய கார்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது ஆண்டுக்கு ஆண் 169 விழுக்காடு எனும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை காட்டுகிறது. பிஎம்டபிள்யூ கார்கள் விற்பனையில் 16 விழுக்காடு சந்தை மதிப்புடன், அதன் 3 சீரிஸ் செடான் கார் முன்னிலையில் இருக்கிறது..
இந்த காலகட்டத்தில் 7,040 யூனிட் எஸ்யூவி-களை பிஎம்டபிள்யூ விற்பனை செய்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 19 வளர்ச்சியாகும். பிஎம்டபிள்யூ கார்களின் மொத்த விற்பனையில் அதன் எஸ்யூவி ரகங்கள் 59 விழுக்காடு சந்தை மதிப்பை பெற்றுள்ளன. அதில் அதிகம் விற்பனையாகும் எஸ்யூவி கார் பட்டியலில் பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்1 இருக்கிறது என நிறுவனம் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.