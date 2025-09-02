கடலூர்: ஸ்விக்கி, சொமேட்டோ போன்ற உணவு டெலிவரி செயலிகளுக்கு மாற்றாக கடலூர் மாவட்டத்தில் ZAAROZ என்ற புதிய செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உணவு டெலிவரி சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களில் நாட்டிலேயே, ஸ்விக்கி மற்றும் சொமேட்டோ ஆகியவை முன்னனிலையில் உள்ளன. இந்த இரு நிறுவனங்களின் செயலிகளில் விலை அதிகம் இருப்பதாகவும், சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். மேலும், இந்த நிறுவனங்கள் கூடுதல் கமிஷன் கேட்பதாக உணவக உரிமையாளர்களும் அவ்வப்போது புகார் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஸ்விக்கி, சொமேட்டோவிற்கு மாற்றாக, நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் ZAAROZ என்ற புதிய டெலிவரி செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தை சேர்ந்த தொழில் முனைவோர் ஒருவர் உருவாக்கிய இந்த செயலி முதன் முறையாக ஜூலை 1 ஆம் தேதி நாமக்கல் நகர் மற்றும் தாலுகாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. உணவகங்களில் குறைந்த கமிஷன் பெறும் இந்த நிறுவனம், பொதுமக்களுக்கு உணவக விலையில் பொருட்களை டெலிவரி செய்யத் தொடங்கியது. இந்த முயற்சிக்கு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வரவேற்பு கொடுத்தனர்.
பின்னர், நாமக்கல்லில் கடந்த ஜூலை 7 ஆம் தேதி அன்று 50 உணவகங்கள் இந்த செயலியுடன் இணைந்தன, மேலும் 3,000 பேர் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்த நிலையில், தற்போது விறுவிறுப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் ஸ்விக்கி, சொமேட்டோவிற்கு மாற்றாக, நாமக்கல், கரூரை தொடர்ந்து கடலூரிலும் ZAAROZ செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி அறிமுக விழாவில் கடலூர் மாவட்ட ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் ராம்கி கலந்து கொண்டு, உணவு டெலிவரியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இதையும் படிங்க: ரஷ்யாவில் தவிக்கும் கடலூர் மாணவர்: ''உக்ரைன் போருக்கு அனுப்புவதை தடுத்து தமிழகத்துக்கு மீட்டு வர வேண்டும்'' - துரை வைகோ
இந்த செயலியில் மருந்துகள், காய்கறி, மளிகை, பேக்கரி உள்ளிட்ட 9 சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆர்டர் செய்யப்படும் உணவுகள், ஹோட்டலில் என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறதோ அதே விலைக்கு டெலிவரி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மாநிலத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் ZAAROZ செயலி அறிமுகம் செய்யப்படும் என அதன் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.