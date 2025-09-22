ஒரே வாரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 8 வைரக்கற்கள்! - ம.பி பெண்ணுக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்!
பன்னா மாவட்டத்தில் விலையுயர்ந்த கற்கள் கிடைப்பதாலேயே அது 'ரத்தின கற்களின் கருவறை' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
Published : September 22, 2025 at 1:32 PM IST
பன்னா: மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் தனது விவசாய நிலத்திலிருந்து 8 வைரக் கற்களை கண்டறிந்து லட்சாதிபதியாகியுள்ளார்.
மத்திய பிரதேச மாநிலம் பன்னா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ரச்சனா கோல்டர். இவர் தனது கணவர் ராதா ராமன் கோல்டருடன் பன்னாவிலிருந்து சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பட்காடி குர்தி என்ற பகுதியில் ஒரு விவசாய நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து அங்கு தங்கி வருகிறார்.
இவர் அந்த நிலத்தில் ஒரு சுரங்கத்தை அமைத்து விலையுயர்ந்த கற்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். அப்படி தொடர்ந்து தேடிவந்த ரச்சனாவிற்கு அதிர்ஷ்டவசமாக கடந்த வாரத்தில் திடீரென ஒரு பிரகாசமான கல் தென்பட்டது. அதை எடுத்து பார்த்தபோது அது வைரக்கல் என்பதை தெரிந்துகொண்ட அவருக்கு நம்பிக்கை துளிர்விடவே, அதே இடத்தில் தொடர்ந்து தேட ஆரம்பித்துள்ளார்.
தனது விடாமுயற்சியின் பலனாக ஒரே வாரத்தில் ரச்சனாவிற்கு 8 வைரக்கற்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. இந்த கற்களை அவர் தனது வீட்டில் வைத்திருக்காமல் உடனடியாக பன்னாவிலுள்ள வைர அலுவலகத்திற்குச் சென்று, அவற்றை எடைபோட்டு பதிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் ரச்சனா கூறுகையில், “குத்தகைக்கு எடுத்த விவசாய நிலத்தில் நாங்கள் ஒரு சுரங்கத்தை அமைத்தோம்.
அந்த சுரங்கத்திலிருந்து ஒரே வாரத்தில் 8 வைர கற்களை கண்டறிந்துள்ளோம். நாங்கள் அந்த பண்ணையில் தனியாக வசித்து வருவதால் உடனடியாக அந்த கற்களை அலுவலகத்திற்கு கொண்டுவந்து டெபாசிட் செய்துவிட்டேன்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: எச்1பி விசா கட்டணம் உயர்வு: ''அமெரிக்க அதிகாரிகள் விரைவில் சரி செய்வார்கள்" - இந்தியா நம்பிக்கை!
இதுகுறித்து, வைர நிபுணர் அனுபம் சிங் கூறுகையில், “ரச்சனா டெபாசிட் செய்திருக்கிற கற்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து 3.10 காரட் (சென்ட்) எடை உள்ளன. ஒவ்வொரு கற்களையும் தனிப்பட்ட முறையில் நிறுத்து பார்க்கும்போது அவை 0.14 முதல் 0.79 காரட் வரை இருக்கின்றன. அவற்றில் 6 கற்கள் பிரகாசமான தரம் கொண்டவை. 2 கற்கள் சற்று தரம் குறைந்தவை. இருப்பினும் அந்த கற்களின் சரியான மதிப்பானது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை. அடுத்த ஏலத்தின்போது இந்த கற்களும் ஏலத்திற்கு வரும்” என்றார்.
மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இதுபோன்ற விலையுயர்ந்த கற்கள் கிடைப்பது முதன்முறையல்ல. குறிப்பாக பன்னா மாவட்டத்தில் பல தசாப்தங்களாகவே இதுபோன்ற கற்கள் கண்டறியப்பட்டு ஒரே இரவில் அங்குள்ள சாதாரண மக்களை லட்சாதிபதிகளாகவும், கோடீஸ்வரர்களாகவும் மாற்றியுள்ளன. அதனாலேயே பன்னா மாவட்டம் ‘ரத்தின கற்களின் கருவறை’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பன்னா மாவட்டத்தில் அரசாங்க குத்தகைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 2 சுரங்கங்கள் உள்ளன. அதுபோக, பலர் தனியார் சுரங்கங்களை குத்தகைக்கு எடுக்கின்றனர். அங்கு வெயில், மழை, குளிர் என எந்த பருவமாக இருந்தாலும், கையில் மண்வெட்டி மற்றும் சல்லடைகளுடன் காலை முதல் மாலை வரை வெறுங்காலிலேயே மக்கள் ரத்தினம் மற்றும் வைரக் கற்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இப்படி கிடைக்கும் வைரக்கற்களை ஏலம் விட்டு, ராயல்டி மற்றும் வரிகளை கழித்து கணிசமாக தொகை கற்களை கொண்டுவந்தவருக்கு கொடுக்கப்படும். ரச்சனா கோல்டருக்கு முன்பே பலர் இதுபோன்று விலையுயர்ந்த கற்களை கண்டறிந்துள்ளனர்.