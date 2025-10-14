கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து விவகாரம்: உலக நாடுகளை எச்சரித்த சுகாதார நிறுவனம்!

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: 20-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழப்புக்கு காரணமான கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என உலக நாடுகளை உலக சுகாதார நிறுவனம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிப் சிரப் இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அடுத்தடுத்த உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. உயிரிழந்த குழந்தைகளின் சிறுநீரகத் திசுவில் 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' (DEG) எனப்படும் வேதிப்பொருள் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. விசாரணையில், நச்சுத் தன்மையுள்ள ரசாயனம் கலந்த 'கோல்ட்ரிஃப்' (coldrif Cough Syrup) என்ற இருமல் மருந்தே குழந்தைகளின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் எனவும், இந்த மருந்தை தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனம் தயாரித்ததும் தெரிய வந்தது.

அந்த வகையில், கடந்த வாரம் ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மருந்து தயாரிப்பு ஆலையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது மருந்து தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிகளை (samples) கைப்பற்றி ஆய்வு செய்ததில், உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அளவுக்கு அதில் 48.6% 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' என்ற வேதிப்பொருள் கலந்திருப்பது தெரிய வந்தது. இதனால், ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, அந்த நிறுவனத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து நேற்று அந்நிறுவனத்தின் உரிமத்தையும் தமிழக சுகாதாரத்துறை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் எச்சரிக்கை அனுப்பப்பட்டது. மேலும் இந்த மருந்துகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதா? என்றும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், உலக சுகாதார நிறுவனம் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், கோல்ட்ரிஃப், ரெஸ்பிஃப்ரெஷ் டிஆர் மற்றும் ரீலைஃப் மருந்துகள் ஆபத்தானவை என்றும், அவை பயன்படுத்த தகுதியற்றவை என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மருந்துகளால் உயிரிழிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள அந்த அமைப்பு, இந்த மருந்துகளை இறக்குமதி செய்துள்ள நாடுகள் அதனை பயன்படுத்த வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. மருந்துகளில் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் டைஎதிலீன் கிளைக்கால் அதிக அளவு உள்ளதாகவும், இதை அருந்தும் போது வயிற்று வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, சிறுநீர் கழிக்க இயலாமை, தலைவலி, மனநிலை மாற்றம் மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் இந்த மருந்துகள் விநியோகம் தொடர்பாக கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும், இந்த தரமற்ற மருந்துகளால் பாதிக்கப்பட கூடிய நாடுகள் இது தொடர்பான எச்சரிக்கையை அனைத்து மக்களையும் சென்றடையும் வகையில் தகவல் தொடர்பை அதிகரிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் இந்த எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து உலக நாடுகள் இந்த மூன்று மருந்துகள் தங்கள் நாடுகளில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்று தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளன.

