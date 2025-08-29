ETV Bharat / bharat

கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் என்ன தவறு? உச்ச நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி! - TEMPLE FUNDS USING EDUCATION

மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் எந்த தவறுமில்லை எனக்கூறி தமிழக அரசுக்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம் (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 7:53 PM IST

1 Min Read

புதுடெல்லி: கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் என்ன தவறு உள்ளது என உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் சார்பாக கலை, அறிவியல் கல்லூரி அமைப்பதற்காக, கொளத்தூர் சோமநாத சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான 2.50 ஏக்கர் நிலத்தை 25 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு வழங்குவது தொடர்பாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அறிவிப்பு ஆணையை ரத்து செய்யக்கோரி, டி.ஆர்.ரமேஷ் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில் "விதிகளை பின்பற்றாமல் கொளத்தூர் சோமநாத சுவாமி கோயில் நிலம் குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய வழிகாட்டி மதிப்பின் அடிப்படையில், இந்த நிலத்திற்கு மாதம் ரூ.5 லட்சத்து 12 ஆயிரம் வாடகை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், ரூ. 3 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மட்டுமே வாடகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, கோயிலுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.1 லட்சத்து 93 ஆயிரம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கோயில் நிதியை கல்லூரி அமைக்க பயன்படுத்துகிறார்கள்" என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

இதற்கு தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சண்முகசுந்தரம், "சோமநாத சுவாமி கோயில் நிலம் 25 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு வழங்குவது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்த கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அமலில் இருந்த வழிகாட்டு மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், மாதத்திற்கு ரூ.3 லட்சத்து 19 ஆயிரம் வாடகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்படி, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வாடகை மாற்றி அமைக்கப்படும். அந்த வகையில் வரும் அக்டோபர் மாதம் வாடகை மறு நிர்ணயம் செய்யப்படும். தொடர்ந்து, குத்தகை தொடர்பான ஒப்பந்தம் பதிவு செய்யப்படும்" என தெரிவித்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி விக்ரம் தலைமையிலான அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. கல்லூரி அமைவதை ஏன் தடுக்கிறீர்கள்? என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், கல்விக்காக கோயில் நிதியை பயன்படுத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றனர். தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், கல்விக்காக கட்டடம் அமைப்பதோ அல்லது நிதியை பயன்படுத்துவதிலோ என்று தவறு இருக்கிறது என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், கபாலீஸ்வரர் கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் எந்த தவறுமில்லை எனக்கூறி தமிழக அரசுக்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

புதுடெல்லி: கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் என்ன தவறு உள்ளது என உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் சார்பாக கலை, அறிவியல் கல்லூரி அமைப்பதற்காக, கொளத்தூர் சோமநாத சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான 2.50 ஏக்கர் நிலத்தை 25 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு வழங்குவது தொடர்பாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அறிவிப்பு ஆணையை ரத்து செய்யக்கோரி, டி.ஆர்.ரமேஷ் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில் "விதிகளை பின்பற்றாமல் கொளத்தூர் சோமநாத சுவாமி கோயில் நிலம் குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய வழிகாட்டி மதிப்பின் அடிப்படையில், இந்த நிலத்திற்கு மாதம் ரூ.5 லட்சத்து 12 ஆயிரம் வாடகை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், ரூ. 3 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மட்டுமே வாடகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, கோயிலுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.1 லட்சத்து 93 ஆயிரம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கோயில் நிதியை கல்லூரி அமைக்க பயன்படுத்துகிறார்கள்" என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

இதற்கு தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சண்முகசுந்தரம், "சோமநாத சுவாமி கோயில் நிலம் 25 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு வழங்குவது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்த கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அமலில் இருந்த வழிகாட்டு மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், மாதத்திற்கு ரூ.3 லட்சத்து 19 ஆயிரம் வாடகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்படி, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வாடகை மாற்றி அமைக்கப்படும். அந்த வகையில் வரும் அக்டோபர் மாதம் வாடகை மறு நிர்ணயம் செய்யப்படும். தொடர்ந்து, குத்தகை தொடர்பான ஒப்பந்தம் பதிவு செய்யப்படும்" என தெரிவித்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி விக்ரம் தலைமையிலான அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. கல்லூரி அமைவதை ஏன் தடுக்கிறீர்கள்? என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், கல்விக்காக கோயில் நிதியை பயன்படுத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றனர். தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், கல்விக்காக கட்டடம் அமைப்பதோ அல்லது நிதியை பயன்படுத்துவதிலோ என்று தவறு இருக்கிறது என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், கபாலீஸ்வரர் கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் எந்த தவறுமில்லை எனக்கூறி தமிழக அரசுக்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURTTEMPLE FUNDSமயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயில்TEMPLE FUNDS USING EDUCATION

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.