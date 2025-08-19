ETV Bharat / bharat

தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்வது சாத்தியமா? என்னென்ன நடைமுறைகள் உள்ளன? - IMPEACHMENT MOTION AGAINST CEC

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்கு முகாந்திரம் இருப்பதாக சபாநாயகர் கண்டறிந்தால், குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைப்பார்.

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (கோப்புப்படம்)
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 8:35 PM IST

புதுடெல்லி: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் பதவி நீக்கத் தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் என்னென்ன நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும் என்பதை குறித்து மக்களவையின் முன்னாள் செயலாளர் பிடிடி ஆச்சாரி ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் விவரித்துள்ளார்.

'வாக்கு திருட்டு' குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்தியில், எதிர்க்கட்சிகள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் (CEC) ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்தில் பதவி நீக்கத் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்குவது மிகவும் சிக்கலான மற்றும் கடினமான நடைமுறையாகும். இதற்கு நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதலும், சிறப்பு பெரும்பான்மையும் தேவை.

இது குறித்து மக்களவையின் முன்னாள் செயலாளர் பிடிடி ஆச்சாரி ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், ''நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பதவி நீக்கத் தீர்மானத்தை முன் வைக்க எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உரிமை உண்டு. அந்த உரிமையை யாராலும் பறிக்க முடியாது, ஆனால் அதற்கு உறுதியான காரணங்கள் இருக்க வேண்டும்'' என்று அவர் கூறினார்.

அதென்ன உறுதியான அடித்தளம்? என்று கேட்ட போது, ''தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மீது வைக்கப்படும் குற்றசாட்டு என்பது நீதிபதி மீது வைப்பது போலத் தான். உறுதியான அடித்தளம் என்பது, ஒருவர் மீது நிரூபிக்கப்பட்ட தவறான நடத்தை அல்லது இயலாமையைக் குறிக்கும். அதன்படி, பதவியில் இருப்பவரின் செயல்திறனில் ஏற்படும் கடுமையான குறைபாடு மற்றும் விளைவுகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் வேண்டுமென்றே தவறுகளைச் செய்வது ஆகியவை அடங்கும். ஊழல் என்பது இந்த தவறான நடத்தையின் ஒரு அம்சமாகும். இயலாமை என்பது உடல் அல்லது மன பிரச்சினை சம்மந்தப்பட்டது. அதாவது, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரோ அல்லது நீதிபதியோ அவர்கள் உடல்ரீதியாக செயல்பட முடியாது என்றோ மனரீதியாக நிலையானவராக இல்லை என்றோ தெரிந்தால் அந்த காரணங்களை வைத்து பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும், பதவி நீக்கத் தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டால், அதில் மக்களவையில் 100 உறுப்பினர்களும், மாநிலங்களவையில் 50 உறுப்பினர்களும் கையெழுத்திட வேண்டும். மக்களவை சபாநாயகர் அல்லது மாநிலங்களவைத் தலைவருக்கு இந்த தீர்மானம் சென்றவுடன், அவர்கள் கிடைக்கக் கூடிய ஆவணங்களை ஆராய்வார்கள். அவர்கள் விரும்பும் யாருடைய சட்டக் கருத்தையும் பெறுவார்கள். அதன் பிறகு, அதை ஏற்றுக்கொள்வதா? இல்லையா? என்பது குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும். முடிவு சபாநாயகர் அல்லது மாநிலங்களவை தலைவரைப் பொறுத்தது.

ஒருவேளை, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்கு முகாந்திரம் இருப்பதாக சபாநாயகர் கண்டறிந்தால், குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குழுவை அவர் அமைப்பார்.

இந்தக் குழுவில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி, உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளில் ஒருவர் மற்றும் ஒரு சட்ட நிபுணர் ஆகியோர் இருப்பார்கள். அவர்கள் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நீதிபதியோ அல்லது தேர்தல் ஆணையரோ அவர்களுக்கு தங்கள் கருத்தை முன் வைக்க ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அதன் பிறகு, அவர்கள் ஒரு அறிக்கையைத் தயாரித்து சபாநாயகரிடம் சமர்ப்பிப்பார்கள்.

சபாநாயகர் அந்த அறிக்கையை அவையில் தாக்கல் செய்வார். அறிக்கையில், குற்றச்சாட்டு நிரூபணம் ஆகியிருந்தால் பதவி நீக்கத் தீர்மானம் பரிசீலிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்படும். பின்னர் அது சிறப்பு பெரும்பான்மையால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அதாவது, வாக்கெடுப்பின் போது அவையின் மொத்த உறுப்பினர்களில் மூன்றில் 2 பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். இதே நடைமுறை மாநிலங்களவையிலும் நடைபெறும்.

இரு அவைகளிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் நீக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுவார். பின்னர் அது குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அவர் உத்தரவு பிறப்பிப்பார். தேர்தல் ஆணையரை நீக்குவது நாடாளுமன்றமாக இருந்தாலும், சம்பிரதாயத்திற்காக குடியரசு தலைவர் உத்தரவு பிறப்பிப்பார். அதுதான் நடைமுறை'' என பிடிடி ஆச்சாரி தெரிவித்தார்.

