ETV Bharat / bharat

ரூ.500 அபராதம் விதிக்க நேரிடும்.. திரிணாமுல் எம்எல்ஏக்களுக்கு ஆளுநர் எச்சரிக்கை.. என்ன நடக்கிறது? - CV Ananda Bose warns MLAs

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

TMC MLAs Reyat Hussain and Sayantika Banerjee with agriculture minister Sovandeb Chattopadhyay (in middle) ( Credits - ETV Bharat )