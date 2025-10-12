ETV Bharat / bharat

இரவு நேரத்தில் பெண்கள் வெளியே செல்லக்கூடாதா? மம்தா சர்ச்சை பேச்சு... எதிர்க்கட்சிகள் கொதிப்பு!

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதில் அஜாக்கிரதையாக இருந்துவிட்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீது பழிபோடுவதை மம்தா அரசு வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளன.

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
கொல்கத்தா: மருத்துவ கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அம்மாநில முதல்வர் மம்தாவின் கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம், பஸ்சிம் பர்தமான் மாவட்டத்தின் துர்காபூரில் தனியார் மருத்துவ கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் படித்து வரும் ஒடிசா மாணவி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு தனது ஆண் நண்பருடன் உணவருந்த கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளார். அப்போது அவர்களை ஒரு கும்பல் இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்துள்ளனர். பின்னர் அந்த கும்பல் ஆண் நண்பரை அடித்து விரட்டிவிட்டு மாணவியை கல்லூரி வளாகத்தின் பின்னால் உள்ள காட்டுப் பகுதிக்கு இழுத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு வைத்து மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள துர்காபூர் காவல்துறையினர் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மூவரை கைது செய்துள்ளனர். எஞ்சிய இருவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். கொல்கத்தாவில் கடந்தாண்டு பயிற்சி மருத்துவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கிய நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் மற்றொரு மருத்துவ மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அம்மாநில சட்ட ஒழுங்கை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

இந்த நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள பெண்கள் விடுதிகளில் இருந்து இரவு நேரத்தில் மாணவிகள் வெளியே வரக்கூடாது என்றும், குறிப்பாக வெளிமாநில மாணவிகள் விடுதி விதிகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கோல்ட்ரிஃப் சிரப் விவகாரம்: தமிழக அரசின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு காரணம்... குற்றச்சாட்டும் மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு!

கொல்கத்தாவில் உள்ள நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''இந்த சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபோன்ற குற்றங்களை நாங்கள் ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் யாரும் தப்பிக்க முடியாது. அதே சமயம், விடுதிகளில் தங்கியுள்ள மாணவிகள், குறிப்பாக வெளிமாநிலங்களில் இருந்து இங்கு வந்து படிக்கும் மாணவிகள், விடுதி விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவர்கள் சுதந்திரமாக இருக்க அடிப்படை உரிமை இருந்தாலும், இரவில் தாமதமாக வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

காவல்துறையால் ஒவ்வொரு தனி மனிதரையும் கண்காணிக்க முடியாது. இரவு நேரத்தில் யார் வீட்டை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள் என்பது காவல்துறையினருக்கு தெரியாது. மேலும், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு வெளியே காவலுக்கு நிற்க முடியாது'' என்றும் தெரிவித்தார்.

மம்தாவின் இந்த கருத்து தேசிய அளவில் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. எந்த மாநில பெண்ணாக இருந்தால் என்ன? பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டியது மாநில அரசின் கடமை, அதை செய்யதவறிய மம்தா தலைமையிலான அரசு, மாணவிகள் மீது பழிபோடுவதாக அம்மாநில எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளன. இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

