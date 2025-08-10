Essay Contest 2025

வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடி: தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி பேரணி... மீண்டும் கைகோர்க்கும் இந்தியா கூட்டணி! - VOTE THEFT ISSUE

நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு பெரிய அளவில் அரசியல் முன்னெடுப்புக்களை மேற்கொள்ளாமல் அமைதியாக இருந்த இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர், வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை முன்னிறுத்தி தற்போது மீண்டும் ஒன்றிணைந்துள்ளனர்.

இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் (கோப்புப்படம்)
இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 2:24 PM IST

புதுடெல்லி: கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணைய அலுவலகம் வரை நாளை பேரணி செல்லவுள்ளனர்.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது, பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருந்துள்ளதாகவும் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

மேலும், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் எவ்வித முறையான பதிலும் கொடுக்காத நிலையில், அதனை கண்டிக்கும் விதமாக பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் பட்டியலில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் தனக்கு பதில் கூறியே ஆக வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார்.

தொடர்ந்து ராகுலின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், புகார் கொடுக்க விரும்பினால் இதுதொடர்பாக பிரமாண பத்திரத்தை ராகுல் காந்தி தாக்கல் செய்யலாம் என தெரிவித்திருந்தது. இதனால் கோபமான ராகுல், இந்திய அரசியலமைப்பின் மீது சத்தியம் செய்து பதவியேற்ற தன்னிடம் பொறுப்பற்ற வகையில் தேர்தல் ஆணையம் கேள்வி கேட்பதாக கடிந்து கொண்டார்.

இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள், நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணைய அலுவலகம் வரை பேரணியாக செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள முறைகேடுகளை தடுக்கவும், வாக்காளர் பட்டியல் விவரங்களை தங்களுக்கு முறையாக வழங்க வேண்டும் எனவும் இந்த போராட்டத்தில் அவர்கள் வலியுறுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த பேரணியில் நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு பெரிய அளவில் அரசியல் முன்னெடுப்புக்களை மேற்கொள்ளாமல் அமைதியாக இருந்த இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர், வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை முன்னிறுத்தி தற்போது மீண்டும் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை காரணம்காட்டி, அடுத்த சில நாள்களுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தை முடக்குவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

