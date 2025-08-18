ETV Bharat / bharat

தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம்? எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம்! - IMPEACHMENT MOTION

ராகுல் காந்தி ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுவதாகவும், இந்திய மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் வலியுறுத்தி இருந்தார்.

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read

புதுடெல்லி: இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாஜகவுடன் இணைந்து தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுக்களை முன் வைத்து வருகிறார். கடந்த 2024 மக்களவைத் தேர்தலில், பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டதாக கூறி, அது தொடர்பான ஆதாரங்களையும் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் அவர் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இதனிடையே, பீகாரில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை (SIR) தேர்தல் ஆணையம் முன்னெடுத்தது. அதன்படி, பல்வேறு காரணங்களுக்காக 65 லட்சம் பேரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் நீக்கியது.

இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் உள்ள முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும், வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராகவும் ‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை’ என்ற பெயரில், பீகாரில் ராகுல் காந்தி நேற்று யாத்திரை தொடங்கியுள்ளார்.

இதனிடையே, ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக நேற்று விளக்கமளித்த தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், ராகுல் காந்தி ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுவதாகவும், இந்திய மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி இருந்தார். ராகுலிடம் முறைகேடு தொடர்பான ஆதாரம் இருந்தால் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் இந்த கருத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி, "தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக குற்றஞ்சாட்டிய மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூரிடம் தேர்தல் ஆணையம் ஏன் பிரமாணப் பத்திரத்தை கேட்கவில்லை?" என்றும் கேள்வியெழுப்பினார்.

இந்த விவகாரம் தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இன்றைய நாடாளுமன்ற கூட்டத்துக்கு முன்பாக 'இந்தியா 'கூட்டணி எம்பிக்கள் டெல்லியில் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். அதில் தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக பேசிய காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சையத் நசீர், "தேவை ஏற்பட்டால் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றும் அனைத்து ஆயுதங்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். ஆனால், இந்த கூட்டத்தில் அது தொடர்பாக விவாதிக்கப்படவில்லை" என்றார்.

வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் தீர்வு காணப்படவில்லை என்றால், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

புதுடெல்லி: இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாஜகவுடன் இணைந்து தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுக்களை முன் வைத்து வருகிறார். கடந்த 2024 மக்களவைத் தேர்தலில், பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டதாக கூறி, அது தொடர்பான ஆதாரங்களையும் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் அவர் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இதனிடையே, பீகாரில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை (SIR) தேர்தல் ஆணையம் முன்னெடுத்தது. அதன்படி, பல்வேறு காரணங்களுக்காக 65 லட்சம் பேரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் நீக்கியது.

இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் உள்ள முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும், வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராகவும் ‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை’ என்ற பெயரில், பீகாரில் ராகுல் காந்தி நேற்று யாத்திரை தொடங்கியுள்ளார்.

இதனிடையே, ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக நேற்று விளக்கமளித்த தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், ராகுல் காந்தி ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுவதாகவும், இந்திய மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி இருந்தார். ராகுலிடம் முறைகேடு தொடர்பான ஆதாரம் இருந்தால் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் இந்த கருத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி, "தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக குற்றஞ்சாட்டிய மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூரிடம் தேர்தல் ஆணையம் ஏன் பிரமாணப் பத்திரத்தை கேட்கவில்லை?" என்றும் கேள்வியெழுப்பினார்.

இந்த விவகாரம் தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இன்றைய நாடாளுமன்ற கூட்டத்துக்கு முன்பாக 'இந்தியா 'கூட்டணி எம்பிக்கள் டெல்லியில் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். அதில் தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக பேசிய காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சையத் நசீர், "தேவை ஏற்பட்டால் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றும் அனைத்து ஆயுதங்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். ஆனால், இந்த கூட்டத்தில் அது தொடர்பாக விவாதிக்கப்படவில்லை" என்றார்.

வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் தீர்வு காணப்படவில்லை என்றால், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTE THEFTOPPOSITIONIMPEACHMENT MOTIONராகுல் காந்திIMPEACHMENT MOTION

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.