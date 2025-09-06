ETV Bharat / bharat

ஹைதராபாத்தில் ரூ.2.32 கோடிக்கு ஏலம் போன விநாயகர் லட்டு!

ஹைதராபாதில் 40 மணி நேரம் நடக்கும் விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சியில் கிட்டதட்ட 50 ஆயிரம் சிலைகள் கரைக்கப்படுகின்றன.

ரூ.2.32 கோடிக்கு ஏலம் போன விநாயகர் லட்டு
ரூ.2.32 கோடிக்கு ஏலம் போன விநாயகர் லட்டு (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 3:21 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 3:33 PM IST

ஹைதராபாத்: விநாயகர் பூஜைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட லட்டு ரூ.2.32 கோடி என்ற சாதனை விலைக்கு ஏலம் போனது.

தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே உள்ள பந்த்லாகுடா ஜாகிர் பகுதியில் விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜைக்கு மெகா லட்டு ஒவ்வொரு வருடமும் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த லட்டு கடந்த வருடம் ரூ.1.87 கோடிக்கு ஏலம் போனது. இந்த ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட லட்டு கடந்த வருடத்தை விட அதிகமாக ரூ.2.32 கோடி என்ற சாதனை விலைக்கு ஏலம் போனது.

ஹைதராபாதில் அதிக விலைக்கு ஏலம் போன விநாயகர் லட்டு
ஹைதராபாதில் அதிக விலைக்கு ஏலம் போன விநாயகர் லட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல் ராயதிர்கம் பகுதியில் தயாரிக்கப்பட்ட விநாயகர் லட்டு ரூ.51 லட்சத்திற்கும், பாலாபூர் பகுதியில் விநாயகருக்கு தயாரிக்கப்பட்ட லட்டு ரூ.35 லட்சத்திற்கும் ஏலம் போனது.

ஹைதராபாதில் விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த வருடம் விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று (செப் 5) தொடங்கி கிட்டதட்ட 40 மணி நேரம் நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஹைதராபாதில் உள்ள ஹுசைன் சாகர் ஏரியில் கிட்டதட்ட 50 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்படுகின்றன.

இந்த விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு ஹைதராபாத் போலீசார் 30 ஆயிரம் பேர் 3,200 போக்குவரத்து காவலர்களுடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். விநாயகரை சுமந்து வரும் ஒவ்வொரு வாகனங்களுக்கும் கியூஆர் கோடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் இருந்து வரும் சிலை கரைப்பு வாகனங்களில் கலர் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. மேலும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக 250-க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் 9 டிரோன்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சி
விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சி (ETV Bharat)

அதே போல் பெண்கள் பாதுகாப்பை கருதி மகளிர் போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். விநாயகர் சுமந்து வரும் வாகனங்கள் 100 மீட்டர் இடைவெளியில் நிறுத்தப்படுகின்றன. மேலும் ஹுசைன் சாகர் ஏரியின் சுற்றுப்புறத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஹுசைன் சாகர், டேங்க் பண்ட் மற்றும் என்டிஆர் மார்க் பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் அதிகளவில் கரைக்கப்படும் நிலையில், 40 கிரேன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு நாளை (செப் 7) காலை 10 மணி வரை ஹைதராபாத் மற்றும் செகந்திராபாத் பகுதிகளில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு பேருந்துகள் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தனியார் பேருந்துகள் நகருக்குள் நுழைய அனுமதியில்லை.

ஹைதராபாத் போக்குவரத்து காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலில், லாரி போன்ற கனரக வாகனங்களுக்கு நேற்று முதல் நாளை (செப் 7) வரை நகருக்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமான நேரங்களில் அரசு பேருந்துகள் மேதிப்பட்டினம், கூகட்பள்ளி, செகந்திராபாத், உப்பல், தில்ஷுக் நகர், நாராயணகுடா வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். செகந்திராபாத் ரயில் நிலையம் செல்லும் பயணிகள் பேகம்பெட், பாரடைஸ் வழியை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் ஹைதராபாதில் விநாயகர் சிலை கரைப்பு நிகழ்ச்சி விமர்சையாக நடைபெறுகிறது.

