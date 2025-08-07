டெல்லி: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வரும் செப்டம்பர் 9 அன்று நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுக்களை ஆகஸ்ட் 21-ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு மறுநாள் வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் போட்டிக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற ஆகஸ்ட் 25 வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. இதனையடுத்து, செப்டம்பர் 9 அன்று தேர்தல் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தெடுக்கப்படுவது எப்படி?
இந்தியாவின் 14-ஆவது துணை குடியரசு தலைவராக ஜெகதீப் தன்கர் கடந்த ஆகஸ்ட் 11, 2022 அன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவர் ஜூலை 21, 2025 அன்று தனது பதவியை திடீரென ராஜிநாமா செய்தார்.
இந்நிலையில், இந்த பதவிக்கான தேர்தல் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி நடைபெறும் நிலையில், நம் நாட்டின் குடியரசு துணைத் தலைவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்பதை விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் படி, குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் விதிகள் 1974 மற்றும் 63-71 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் நடத்தப்படும். இதில் 66 ஆவது பிரிவின் கீழ், நாட்டின் இரண்டாம் உயர்ந்த பதவியான குடியரசுத் துணைத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும். ஒருவர் ஒருமுறை மட்டுமே தங்கள் வாக்கினை பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர்.
தகுதிகள் என்ன?
குடியரசுத் துணை தலைவர் பதவிக்காக போட்டியிடும் நபர், இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு 35-க்கு மேல் இருப்பது அவசியம். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
முக்கியமாக, இவர் இந்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு சார்ந்த எந்த அமைப்பின் கீழ் இயங்கும், எந்தவொரு லாபம் தரும் பதவியையும் வகிக்கக் கூடாது.
