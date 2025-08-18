சத்தீஸ்கர்: காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்தவரை வெடிகுண்டு வைத்து இளைஞர் ஒருவர் கொல்ல முயன்ற சம்பவம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பால்ய காலங்களில் பெரும்பாலானோர் காதலை கடந்து வந்தவர்களாகத் தான் இருப்பார்கள். அதில் சிலர் வெற்றியும், பலர் தோல்வி அடைந்திருக்கலாம். ஆனால், காதல் தோல்வி அடைந்த பலர் வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து தங்களின் புதிய வாழ்க்கையை தொடங்குவார்கள். வேறு சிலர் அந்த கைவிடப்பட்ட காதலோடும், காதலியின் நினைவுகளோடும் இறுதி வரை வாழ்ந்து மறைவார்கள்.
ஆனால், இதற்கு நேர்மாறாக தான் காதலித்த பெண், தனக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக, காதலியின் கணவரை கொல்ல வெடிகுண்டு பார்சலை அனுப்பிய ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளார்கள் என்றால், அதை நம்புவதற்கு சற்று கடினமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், நம்பித் தான் ஆக வேண்டும். எள் முனையளவு கூட மனிதாபிமானமோ, குற்ற உணர்ச்சியோ இல்லாமல், இந்த படுபாதக செயலில் ஈடுபட்ட இளைஞரை காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
சத்தீஸ்கர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் வினய் குமார். இவர் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கும் போது உடன் படித்த பெண்ணை ஒருதலையாக காதலித்துள்ளார். கல்லூரி படிப்பை முடித்த அந்த பெண் வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். மகிழ்ச்சியாக சென்று கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையில், மீண்டும் காதல் என்ற போர்வையில் வெடிகுண்டை வைக்கப் பார்த்துள்ளார் வினய் குமார்.
காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்ய முடியாமல் போனதற்கு, அவருடைய கணவன் தான் காரணம் என்று வஞ்சக எண்ணத்தில் இருந்து வந்த வினய் குமார், அவரை எப்படியாவது கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளார். மேலும், வெடிகுண்டை பயன்படுத்தி அவரை கொன்று விடலாம் என்ற இறுதி முடிவையும் அவர் எடுத்துள்ளார்.
கல்லூரி படிப்பை முடிந்த காரணத்தாலோ என்னவோ, சற்று விவரமாக போலீசாருக்கு தெரியாமல் வெடிகுண்டை பயன்படுத்தி ஒருவரை கொல்வது எப்படி என்று இணையத்தில் தேடியுள்ளார். அதன்படி தனது நண்பர்கள் உதவியுடன் அருகில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து டெட்டனேட்டர்கள் வாங்கியுள்ளார்.
காதலியின் கணவர் எலெக்ட்ரீஷியன் வேலை பார்ப்பவர் என்பதாலோ என்னவோ, வெடிகுண்டை மியூசிக் சிஸ்டத்தில் வைத்து வெடிக்க செய்யலாம் என்று அவர் திட்டம் தீட்டியுள்ளார். அதன்படி டெட்டனேட்டர்களை வெடிகுண்டாக மாற்றி அதனை மியூசிக் சிஸ்டத்திற்கு உள்ளே வைத்துள்ளார். மியூசிக் சிஸ்டத்தை ஆன் செய்தவுடன் மின்சாரம் பாய்ந்து டெட்டனேட்டர்கள் வெடிக்கும் வகையில் இணைப்புக்களை கனகச்சிதமாக வினய் கொடுத்துள்ளார்.
மேலும், இதனை காதலியின் கணவருக்கு நூதன முறையில் போலியாக 'இந்தியா போஸ்ட்' ஸ்டிக்கரை ஒட்டி எவ்வித சந்தேகமும் இன்றி, நண்பர் உதவியுடன் அந்த பார்சல் கிடைக்கும்படி செய்துள்ளார்.
தனக்கு வந்த பார்சலை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்த காதலியின் கணவர், யார் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய பார்சலை அனுப்பி இருப்பார்கள் என்ற யோசனையோடு பார்சலை பிரித்துள்ளார். பார்சலை பிரித்த போது உள்ளே இருந்த மியூசிக் சிஸ்டத்தின் பவர் பின் உடைந்திருப்பதை கண்டுபிடித்த அவருக்கு, சந்தேகம் மேலும் வலுக்கவே இது தொடர்பாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
விரைந்து வந்த காவல் துறையினர் மியூசிக் சிஸ்டத்தை சோதனையிட்ட போது, உள்ளே வெடிப்பொருட்கள் இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். பார்சல் எங்கே வாங்கப்பட்டது? யார் கொடுத்தார்கள் என்று தீவிரமாக விசாரித்த போலீசார், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட வினய் குமார் உள்ளிட்ட அவரது நண்பர்கள் ஆறு பேரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
வெடிகுண்டு சம்பவம் தொடர்பாக அவர்களிடம் காவல் துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் கடும் அதிர்வலைகளை உண்டாக்கியுள்ளது.