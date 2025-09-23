குப்பைக்கு போகும் பூக்கள் மூலம் வருமானம்! அசத்தும் வாரணாசி பெண்கள்!
Published : September 23, 2025 at 4:23 PM IST
வாரணாசி: கோயில்கள் மற்றும் மத வழிபாட்டு தலங்களில் கடவுள்களுக்கு சாத்தப்பட்ட மாலைகள் மற்றும் பூக்களை அப்புறப்படுத்துவது இன்று மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ளது. ஆனால் வாரணாசியில் உள்ள பெண்கள் குழு ஒன்று, குப்பைக்கு போகும் இந்த பூக்களை தங்களது வாழ்வாதாரமாக மாற்றி அசத்தி வருகின்றது. இந்த பூக்களைப் பயன்படுத்தி சாம்பிராணி, ஊதுபத்தி மற்றும் மண்புழு உரம் தயாரித்து அவர்கள் வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர்.
கோயில்களில் இருந்து குப்பைக்குப் போகும் இந்த பூக்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் வாரணாசி மாவட்டத்தின் பிந்த்ரா பகுதியை சேர்ந்த 200 பெண்களுக்கு கணிசமான வருமானத்தை அளிக்கின்றன. அவர்கள் பல்வேறு வகையான பொருட்களை தயாரிப்பதற்காக இந்த பூக்களை பதப்படுத்துகிறார்கள்.
இந்தப் பெண்கள் சுயசார்புடையவர்களாக மாறியதற்கு வாரணாசியை சேர்ந்த கோமல் சிங் என்ற பெண்மணியே வழிகாட்டி. இந்தப் பெண்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவர்களுக்காக பூக்களை கோயில்களில் இருந்து சேகரிக்கும் ஒரு அமைப்பையும் நிறுவி அவர் நடத்தி வருகிறார்.
கோயில்களில் கடவுள்களுக்கு சாத்தப்படும் மாலைகள் உள்ளிட்டவை, கோயில் நடை சாத்தப்படுவதற்கு முன் வெளியே தூக்கிப் போடப்படும். அப்போது அவற்றை சேகரிக்கும் இந்த அமைப்பினர், முதலில் அதனை தரம் பிரிக்கின்றனர். மாலையாக இருக்கும் பூக்களை உதிர்த்து அவற்றை உலர வைக்கின்னர். அவை நன்கு காய்ந்த உடன் பொடியாக அரைக்கப்படுகின்றன. பின்னர் அவை வழிபாட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஊதுபத்தி, சாம்பிராணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களைத் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பிந்த்ராவை சேர்ந்த கோமல் சிங் வாழ்க்கையின் சிரமங்களை மட்டுமே அனுபவித்து வந்த ஒற்றைத் தாய். பெண்களுக்கு உதவும் நோக்கத்துடன், 200-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு இப்போது வழிகாட்டியாக விளங்குகிறார்.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய கோமல் சிங், "வாரணாசியில் உள்ள கால பைரவர் கோயில், ஷ்யாம் கோயில் மற்றும் துர்கா கோயில் உட்பட 70-க்கும் மேற்பட்ட கோயில்களில் இருந்து பூக்களை சேகரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் சராசரியாக 700 கிலோ பூக்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றன. சேகரிக்கப்பட்ட பூக்களை பெண்கள் முதலில் சுத்தம் செய்து பிரிக்கிறார்கள். சற்று நல்ல நிலையில் உள்ளவை உலர்த்தப்பட்டு பொடியாக்கப்படுகின்றன. அவை சாம்பிராணி, ஊது பத்தி மற்றும் மண்புழு உரம் போன்ற பொருட்களை தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன" என்றார்.
கோமல் சிங்கின் குழுவில் உள்ள ரேஷ்மா என்பவர் கூறுகையில், "ஏழை கிராமப்புறப் பெண்கள் மட்டுமே இந்தத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோம். இதில் கிடைக்கும் வருமானத்தின் மூலம் எனது குடும்பச் செலவையும், குழந்தைகளின் கல்வி கட்டணத்தையும் சமாளிக்கிறேன். நான் கடந்த ஆண்டு இங்கு வேலைக்குச் சேர்ந்தேன். இப்போது தினமும் சராசரியாக ரூ.200-க்கு மேல் சம்பாதிக்கிறேன்" என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய ரேஷ்மா, "இப்போது என் தேவைகளுக்கு நான் வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை. எனது கிராமத்தைச் சேர்ந்த பல பெண்கள் இந்த வேலை மூலம் குடும்பங்களை காப்பாற்றி வருகின்றனர்" என்றும் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
அப்போது பேசிய கோமல் சிங், "இதை இன்னும் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். மேலும் சில பொருட்களை தயாரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளது. அவைகளையும் தயாரித்து சந்தைப்படுத்தி வருவாயை பெருக்குவோம். தற்போது 200 பேர் இந்த பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனை 1,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும். இதுவே எனது நோக்கம்" என்று கூறினார்.
இந்த மகளிர் குழுவினர் தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கு அந்த பகுதியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. மேலும் இவை ஆன்லைனிலும் கிடைப்பதால், பக்கத்து மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களும் இவர்களது தயாரிப்புகளை வாங்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
"ஒவ்வொரு பெண்ணும் தினமும் 200-க்கும் மேற்பட்ட ஊது பத்திகளை தயாரிக்கிறார்கள். இந்த வேலையிலிருந்து பெண்கள் நல்ல வருமானம் ஈட்டுவதை உறுதி செய்வதே எங்கள் குறிக்கோள்" என்று நம்பிக்கையுடன் கூறுகிறார் கோமல் சிங்.