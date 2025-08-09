உத்தரகாசி: கொட்டும் மழையில் திடீரென குலைநடுங்க வைக்கும் சத்தம் கேட்டது; நான் மலையை பார்த்தேன்; அங்கு ஆர்ப்பரிக்கும் ஓசையுடன் வந்த கருப்பு தண்ணீர், எங்கள் கிராமத்தையே அடித்து சென்றது என்கிறார் உத்தரகாண்ட் நிலச்சரிவில் இருந்து உயிர் தப்பிய ஜெய் பகவான் சிங்.
உத்தரகண்ட் மாநிலம் உத்தரகாசி மாவட்டத்தில் தரலி என்னும் கிராமப் பகுதி உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் கீர் காட் (கங்கை நதியின் கிளை ஆறு) பாய்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஆக.5ஆம் தேதி பிற்பகல், அப்பகுதியில் திடீரென பேய் மழை (பலத்த மழை) பெய்ய தொடங்கியுள்ளது. இதில் கீர் காட் நீர்பிடிப்பு பகுதி நிரம்பி காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது.
இதனால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி, நீர் மட்டத்தில் இருந்து 8,600அடி உயரத்தில் உள்ள தரலி கிராமம் சரசரவென சீட்டுக்கட்டுகளை போல சுருண்டு மடிந்தது. வெள்ளத்தில் மணலும் சேர்ந்து வந்ததால், நிலசரிவு ஏற்பட்டு தரலி பகுதியில் பாதி இடம் இருந்த தடமே தெரியாமல் அழிந்துள்ளது. இதையடுத்து, பாதுகாப்புப் படையினர் மீட்புப் பணியில் இறங்கினர். இதுவரை 372 பேரை மீட்கப்பட்டுள்ளனர். பலி எண்ணிக்கை சரிவர தெரியவாராத நிலையில் 5க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்றும், 100 முதல் 150 பேர் காணாமல் போயிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
தரலி கிராம மக்கள் தங்களது வாழ்வில் பல லட்சிய கனவுகளையும், வாழ்நாள் ஆசைகளையும் சுமந்து கொண்டு வாழ்ந்திருப்பார்கள். ஆனால், கண் இமைக்கும் நொடியில் இயற்கை பேரிடர் அனைத்தையும் உருதெரியாமல் அழித்து விட்டது. பலர் அவர்களது அன்புக்குரியவர்களையும், பலர் வாழ்நாள் முழுவதும் சேமித்த பணத்தில் வாங்கிய பொருட்களையும், கனவு வீடுகளையும் இழந்து தவிக்கின்றனர். இந்த சம்பவம் நடந்து முடிந்து 4 நாட்களாகியும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாமல் தனது தாயை ஒருபுறமும், சகோதரின் மகனை ஒருபுறமும் தேடி வாடி உள்ள ஜெய் பகவான் சிங் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசினார்.
கண்ணீர் மல்க பேசிய அவர், “நான் தரலி கிராமத்தில் இரண்டு மாடி ஹோட்டல் வைத்து நடத்தி வருகிறேன். சில காரணங்களால் நான் எனது தாயை விட்டு பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வருகிறேன். ஹோட்டலை நிர்வகிப்பதிலேயே எனது வாழ்க்கை ஓடிவிட்டது. எனக்கு உறுதிதுணையாக எனது சகோதரரின் மகனும் என்னுடன் ஹோட்டலை கவனித்து வந்தார்.
சம்பவத்தன்று வழக்கம்போல் காலையில் எனது ஹோட்டல் பணியாளர்களுடன் அமர்ந்து காலை உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு, ஹோட்டலுக்கு எதிர்புறம் சிறிது தூரம் தள்ளியுள்ள இடத்தில் நடந்த பால் கண்காட்சிக்கு சென்றேன். அங்கு பார்வையிட்டு விட்டு மதியம் சுமார் 1:30 மணியளவில் கண்காட்சி நடந்த இடத்துக்கு வெளியே நின்று எனது ஹோட்டலை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தேன்.
எனக்கு நன்றாக நினைவில் உள்ளது. எனது மருமகன், ஹோட்டல் பணியாளர்கள் 4 பேருடன் ஒரு அறையிலிருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார். நான் அவர்களிடம் ஒரு வேலை குறித்து கூற வேண்டும் என நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது மழை பெய்ய தொடங்கியது. எங்கள் பகுதியில் மழை பெய்வது பொதுவான நிகழ்வுதான். அதனால், நான் எதுவும் பெரிதாக சிந்திக்கவில்லை.
திடீரென மலையிலிருந்து பலத்த சத்தம் கேட்டது. உடனே நான் மலையை பார்த்தேன் அப்போது மணிக்கு 100 கி.மீ.க்கும் அதிகமான வேகத்தில் கருப்பு நிறத்தில் ஆர்ப்பரித்து வந்த தண்ணீர் எங்கள் கிராமத்தையே அடித்து சென்றது. என் கண் முன்னே எனது ஹோட்டலும், கிராமமும் காணாமல் போயின. எனது மருமகன் மற்றும் ஹோட்டல் பணியாளர்கள் இருந்த இடம் கூட தெரியவில்லை. முதல் அலையில் மக்கள் அலறும் சத்தம் கேட்டது. பின் மயான அமைதியில் அனைத்தும் அடங்கி போனது. 30 முதல் 35 வினாடிகளில் அனைத்தும் நடந்து முடிந்துவிட்டது. எனது தாய்யும் இந்த பேரிடரில் சிக்கி உள்ளார். அவரை விட்டு பிரிந்திருந்தாலும் அவர் கடவுள் அருளால் உயிர் பிழைத்திருக்க வேண்டும் என வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்றார்.
இந்த சம்பவத்தை முதலில் வீடியோவாக பதிவு செய்த முக்பா பகுதியை சேர்ந்த மடன்மணி நௌடியல் கூறுகையில், “எனக்கு தெரிந்து சுமார் 100 முதல் 150 பேர் இந்த பேரிடரில் சிக்கியிருப்பார்கள். இந்த சம்பவம் நடந்தபோது தாராலியில் உள்ள கல்ப்கேதர் கோயிலில் புனரமைப்புப் பணிகள் நடந்து வந்தன. அங்கு கட்டடப் பணியில் இருந்த நேபாளம் மற்றும் பீகாரைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களும் சிக்கியிருப்பார்கள்” என்றார்.
