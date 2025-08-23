லக்னோ: வளர்ப்பு மகளை பல ஆண்டுகளாக பாலியல் வன்புணர்வு செய்து வந்த கொடூர தந்தையை உத்தரப்பிரதேச மாநில காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்களை பதிவு செய்யும் எண்ணான 1090-க்கு நள்ளிரவு நேரத்தில் ஒரு அழைப்பு வந்துள்ளது. அழைப்பை சாதாரணமாக எடுத்து பேசிய அங்குள்ள அலுவலர்கள், அடுத்த சில விநாடிகளில் அதிர்ந்து போனார்கள். தங்களுடைய வளர்ப்பு தந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதாக சிறுமிகள் இருவர் அழுதவாறே கூறியுள்ளனர். இதனையடுத்து அங்கிருந்த அலுவலர்கள் புகாரை கோமதி நகர் காவல் நிலையத்திற்து தெரிவித்துள்ளனர்.
இதை தொடர்ந்து, சிறுமிகள் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நேரில் சென்ற போலீசார், சிறுமிகள் இருவரிடமும் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் பல்வேறு அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகின. குறிப்பாக, அந்த இரண்டு குழந்தைகளின் தந்தை கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு மர்ம நபர்களால் கொலை செய்யப்பட்டார்.
இதையடுத்து இந்த கொலை வழக்கில் பலர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், அதில் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்றும், குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும் ஒருவர் விடுதலை செய்யப்படுகிறார். விடுதலை செய்யப்பட்ட அந்த நபரை, இந்த குழந்தைகளின் அம்மா (கணவர் கொலையில் சம்பந்தப்பட்டவர்) திருமணம் செய்து கொள்கிறார். அவர்களுடன் இந்த இரண்டு குழந்தைகளும் இருந்து வந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மனைவி இல்லாத போது பெண் குழந்தைகள் இருவரிடமும் வளர்ப்பு தந்தை தொடர்ந்து பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். குழந்தைகள் இருவரும் தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையிலும், இவர் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். மேலும், இது தொடர்பாக தங்களின் அம்மாவிடம் சிறுமிகள் கூறிய போதும், அவர் காது கொடுத்து கேட்காமல் சிறுமிகளை அடித்துள்ளார். இதனால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருந்த சிறுமிகள், பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிப்பதற்கான உதவி எண்ணான 1090-ஐ அழைத்து புகார் கொடுத்துள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.