பிரதமரின் 'சுதேசி' அழைப்பை ஏற்று ஜோஹோ மென்பொருள் சேவைக்கு மாறிய மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்!

உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள் மற்றும் வழங்கப்படும் சேவைகளை பொதுமக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் - கோப்புப்படம்
மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் - கோப்புப்படம் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: பிரதமரின் 'சுதேசி' அழைப்பை ஏற்று ஜோஹோ (ZOHO) மென்பொருள் நிறுவனத்தின் சேவைக்கு தான் மாறிவிட்டதாக மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.

திருத்தி அமைக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் நாடு முழுவதும் நேற்று (செப்.22) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் (செப்.21) நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது அவர், "இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கு 'சுதேசி' இயக்கம் வலுசேர்த்ததை போல, தற்போது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு சுதேசி எனும் ஒற்றைச் சொல் வலிமை சேர்க்கும். உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்களை வாங்குவதிலும், விற்பதிலும் நாம் பெருமை கொள்ள வேண்டும்" என்று நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

முன்னதாக, கடந்த மாதம் ஆகஸ்ட் 15-ல் தமது சுதந்திர தின உரையின்போது, "பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி, விண்வெளி துறைகளில் நாம் தற்சார்பு நிலையை அடைய வேண்டும். அதுவே வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவின் அடிதளங்களில் ஒன்றாகும்" எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தி இருந்தார்.

பிரதமர் மோடியின் இந்த வேண்டுகோளை கருத்தில் கொண்டு, தமது அன்றாட அலுவலக பயன்பாட்டுக்கான சேவைகளை பெற தான் ஜோஹோ நிறுவனத்தின் மென்பொருள் சேவைக்கு மாறிவிட்டதாக மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: அமலுக்கு வந்தது புதிய ஜிஎஸ்டி! வரி குறையும், அதிகரிக்கும் பொருள்கள் - முழு விவரம்!

"அலுவல் சார்ந்த தரவுகள், ஆவணங்கள் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட சேவைகளை பெற, சுதேசி நிறுவனமான ஜோஹோவுக்கு மாறுகிறேன்' என்று தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் அவர் பெருமிதத்துடன் பதிவி்ட்டுள்ளார்.

மேலும், "பிரதமர் மோடியின் 'சுதேசி' கோரிக்கையை வலுசேர்க்கும் விதத்தில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள் மற்றும் வழங்கப்படும் சேவைகளை நாம் அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும்" என்றும் மத்திய அமைச்சர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சரின் இந்த பதிவிற்கு ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்."உங்களுடைய இந்த முன்னெடுப்பு தொழில்நுட்பத்தில் தற்சார்பு அடையும் நோக்கத்துடன் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் நம் நாட்டின் பொறியாளர்களுக்கு மிகுந்த ஊக்கம் அளிக்கும். நமது தேசத்தை நாம் பெருமையடைய செய்வோம்" என்று தமது எக்ஸ் வலைதள பதிவில் ஸ்ரீதர் வேம்பு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசு, தனியார் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பல்வேறு தரவுகளை பராமரிக்க மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் (MS EXCEL), கூகுள் ஸ்பிரட்ஷீட் (GOOGLE SPREADSHEET) ஆகிய மென்பொருள் சேவைகள் தான் உலகெங்கும் தற்போது பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இவற்றுக்கு மாற்றாக, மென்பொருள் சேவை நிறுவனமான ஜோஹோ, ZOHO SHEET என்ற தொழில்நுட்ப வசதியை அளித்து வருகிறது. அலுவலக ஆவணங்கள் மற்றும் தரவுகள் பராமரிப்பு, அவற்றை காட்சிப்படுத்தல் உள்ளிட்ட வசதிகளை இந்த சேவை உள்ளடக்கி உள்ளது.

