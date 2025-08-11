ETV Bharat / bharat

கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை நிபுணர்களின் பரிசீலனையில் உள்ளது! மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் பதில்! - KEELADI

அகழாய்வுப் பணிகள் தொடர்பான இறுதி அறிக்கை மாநில அரசிடம் இருந்து இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை என்று மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் -கோப்புப்படம்
மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 8:44 PM IST

புதுடெல்லி: கீழடி அகழாய்வு குறித்த அறிக்கை துறை சார்ந்த நிபுணர்களின் பரிசீலனையில் இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் தெரிவித்துள்ளார். மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி ஒன்றுக்கு பதில் அளித்த மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் இவ்வாறு பதில் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் கீழடியில் கடந்த 2014-15 மற்றும் 2015-16-ம் ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் குறித்த அறிக்கை கடந்த 2023-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய தொல்லியல் துறை வாயிலாக பெறப்பட்டுள்ளது என்றும் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத், இந்த அகழாய்வு அறிக்கை குறித்த பரிசீலனை நடைமுறைகள் அதன் பணி சார்ந்த ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியமானது என்றும், இந்த ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகள் தொடர்பாக குறை காண்பதற்கோ, அல்லது அந்த அறிக்கையை வெளியிடுவதில் காலதாமதம் செய்யும் நோக்கமோ அரசுக்கு இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல் இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட இந்த அகழாய்வு குறித்த அறிக்கைகள் நிபுணர்களின் பரிசீலனையில் இருப்பதாகவும் அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்பட்ட முறைகள், கால வரிசை, விளக்கம், முன்னிலைப்படுத்துதல் மற்றும் விரிவான பகுப்பாய்வுகள் போன்ற அம்சங்களில் குறைபாடுகள் காணப்படுவதாகவும் இது தொடர்பான விவரங்கள் அகழாய்வில் ஈடுபட்டுள்ள குழுவின் தலைமைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவும் அவர் கூறினார்.

கடந்த 2014 முதல் 2017-ம் ஆண்டுகளுக்கிடையே இந்தப் பகுதியில் தொல்லியல் சார்ந்த பொருட்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்திய தொல்லியல் துறை அகழாய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டது. 2018-ம் ஆண்டு முதல் தமிழக தொல்லியல் துறை தொடர்ந்து இந்தப் பகுதியில் அகழாய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தது. எனினும் இந்த அகழாய்வுப் பணிகள் தொடர்பான இறுதி அறிக்கை மாநில அரசிடம் இருந்து இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை என்றும் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் தெரிவித்துள்ளார்.

