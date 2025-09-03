ETV Bharat / bharat

ஜிஎஸ்டி அதிரடியாக குறைப்பு.... செப். 22 முதல் விலை குறைய போகும் பொருட்கள் என்னென்ன? - NIRMALA SITHARAMAN

வேளாண் பொருட்களுக்கு 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி. வீட்டு உபயோக பொருட்கள் அனைத்தும் 5 சதவீத வரி அடுக்கில் கொண்டு வரப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் (@nsitharamanoffc)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 11:30 PM IST

1 Min Read

புதுடெல்லி: மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பல்வேறு பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சுதந்திர தின உரையில், "இந்த தீபாவளிக்கு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறது. ஜிஎஸ்டி விதிப்பில் அடுத்தக்கட்ட மாற்றத்தை தீபாவளிக்கு கொண்டு வர இருக்கிறோம்" என்று தெரிவித்து இருந்தார். மேலும், அது மக்களுக்கு இரட்டை போனசாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறி இருந்தார்.

வரும் அக்டோபர் 20 அன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கு முன்னதாக ஜிஎஸ்டி-யில் முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் செய்ய மத்திய அரசு முடிவெடுத்ததாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் இன்று (செப்டம்பர் 3 ) ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி தொடர்பாக முக்கிய சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

கூட்டத்துக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ''ஜிஎஸ்டி விகிதம் 5, 12, 18, 28 என்று நான்கு அடுக்காக இருந்த நிலையில் தற்போது 2 அடுக்குகளாக குறைக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 12, 28 ஆகிய ஜிஎஸ்டி அடுக்குகள் நீக்கப்படுகின்றன. 5, 18 ஆகிய 2 அடுக்குகளை மட்டுமே கொண்ட புதிய ஜிஎஸ்டி அடுக்குமுறை செப்டம்பர் 22 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ''உங்க சங்காத்தமே வேணாம்...'' - தடாலடி முடிவை அறிவித்த டிடிவி தினகரன்; பாஜக வட்டாரம் ஷாக்!

மேலும் 5, 18 சதவீதத்துடன் சிறப்பு வரி விதிப்பாக 40 சதவீத வரி விதிப்பும் அமையும். இதை தவிர உயிர் காக்கும் மருந்துகளுக்கு 12% ஆக இருந்த வரி பூஜ்யமாக குறைகிறது. பால், பிரட், பன்னீர் ஆகியவற்றுக்கு ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

அனைத்து மோட்டார் வாகன உதிரி பாகங்களுக்கும் 18 சதவீத வரியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. டிராக்டர்கள், வேளாண் பொருட்களுக்கு 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். வீட்டு உபயோக பொருட்கள் அனைத்தும் 5 சதவீத வரி அடுக்கில் கொண்டு வரப்படும். சாமானிய மக்களுக்கான பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம் வரி மட்டுமே விதிக்கப்படும்" என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

புதுடெல்லி: மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பல்வேறு பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சுதந்திர தின உரையில், "இந்த தீபாவளிக்கு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறது. ஜிஎஸ்டி விதிப்பில் அடுத்தக்கட்ட மாற்றத்தை தீபாவளிக்கு கொண்டு வர இருக்கிறோம்" என்று தெரிவித்து இருந்தார். மேலும், அது மக்களுக்கு இரட்டை போனசாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறி இருந்தார்.

வரும் அக்டோபர் 20 அன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கு முன்னதாக ஜிஎஸ்டி-யில் முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் செய்ய மத்திய அரசு முடிவெடுத்ததாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் இன்று (செப்டம்பர் 3 ) ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி தொடர்பாக முக்கிய சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

கூட்டத்துக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ''ஜிஎஸ்டி விகிதம் 5, 12, 18, 28 என்று நான்கு அடுக்காக இருந்த நிலையில் தற்போது 2 அடுக்குகளாக குறைக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 12, 28 ஆகிய ஜிஎஸ்டி அடுக்குகள் நீக்கப்படுகின்றன. 5, 18 ஆகிய 2 அடுக்குகளை மட்டுமே கொண்ட புதிய ஜிஎஸ்டி அடுக்குமுறை செப்டம்பர் 22 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ''உங்க சங்காத்தமே வேணாம்...'' - தடாலடி முடிவை அறிவித்த டிடிவி தினகரன்; பாஜக வட்டாரம் ஷாக்!

மேலும் 5, 18 சதவீதத்துடன் சிறப்பு வரி விதிப்பாக 40 சதவீத வரி விதிப்பும் அமையும். இதை தவிர உயிர் காக்கும் மருந்துகளுக்கு 12% ஆக இருந்த வரி பூஜ்யமாக குறைகிறது. பால், பிரட், பன்னீர் ஆகியவற்றுக்கு ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

அனைத்து மோட்டார் வாகன உதிரி பாகங்களுக்கும் 18 சதவீத வரியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. டிராக்டர்கள், வேளாண் பொருட்களுக்கு 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். வீட்டு உபயோக பொருட்கள் அனைத்தும் 5 சதவீத வரி அடுக்கில் கொண்டு வரப்படும். சாமானிய மக்களுக்கான பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம் வரி மட்டுமே விதிக்கப்படும்" என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைப்புநிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்புGSTPRIME MINISTER DIWALI GIFTNIRMALA SITHARAMAN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.