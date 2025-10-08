இங்கிலாந்து பிரதமரான பின் முதல் முறை; தொழில்நுட்பம், வர்த்தக வளர்ச்சிக்காக கெய்ர் ஸ்டார்மர் இந்தியா வருகை!

ETV Bharat / bharat

வணிகம், புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள், கல்வி மேம்பாடு, பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ஆகியவற்றை முன்னிலைபடுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது.

இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் மும்பை வந்தடைந்தார்.
புதுடெல்லி: வணிக வளர்ச்சிக்கான கூட்டு முயற்சிகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்த இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் முதல் முறையாக இந்தியா வந்துள்ளார்.

வருங்காலத் தொழில்நுட்பம், நிலையான வர்த்தகம் மற்றும் வளர்ச்சித் தொடர்பாக உரையாட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார்.

கடந்த ஜூலை மாதத்தில் இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையே கையெழுதிடப்பட்ட சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தத்துடன் (FTA) கூட்டாண்மை மற்றும் "தொலைநோக்கு 2035" திட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து இரு தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர். இந்த சந்திப்பு இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வணிகம், புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள், கல்வி மேம்பாடு, பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி நடைபெறும் என்று அரசுத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஸ்டார்மருடன் உயர் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள், வணிக நிறுவன தலைவர்கள், பல்கலைக்கழகத் தலைவர்கள் மற்றும் கலாச்சார பிரதிநிதிகள் உள்பட 125 பேர் கொண்ட குழுவும் இந்தியா வந்துள்ளது. இந்த குழுவில் ரோல்ஸ் ராய்ஸ், பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ், பிரிட்டிஷ் டெலிகாம், டியாஜியோ மற்றும் லண்டன் பங்குச் சந்தை போன்ற பெருநிறுவனங்களைச் சார்ந்த அதிகாரிகளும் அடங்குவர்.

இவர்கள் இந்தியாவில் வணிகம் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை தொடர்பான சந்தை நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை இரண்டு நாள் பயணத்தில் ஆராய இருக்கின்றனர். அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி, இரு நாட்டு தலைவர்களும் மும்பையின் ஜியோ வேர்ல்ட் சென்டரில் நடைபெறும் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் மன்றத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்கின்றனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, நிதி தொழில்நுட்பம் குறித்த இந்த உலகளாவிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படும் 6-ஆவது குளோபல் ஃபின்டெக் ஃபெஸ்ட் (GFF) நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்துகொள்ளும் பிரதமர் மோடி மற்றும் இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர், "சிறந்த உலகத்திற்காக நிதியை மேம்படுத்துதல்" (Empowering Finance for a Better World) என்ற தலைப்பின் கீழ் பேசுகின்றனர்.

இந்த வருடம் நடைபெறும் குளோபல் ஃபின்டெக் ஃபெஸ்ட் நிகழ்விற்கு, 75 நாடுகளைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சம் பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முக்கியமாக, இதில் சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம், டாய்ச் பன்டேஸ்பேங்க் (ஜெர்மனி), பாங்க் டி பிரான்ஸ் மற்றும் ஃபின்மா (சுவிட்சர்லாந்து) உள்ளிட்ட 70 அரசு ஒழுங்குமுறை நிறுவனங்கள் உள்பட 7,500 நிறுவனங்கள், 800 பேச்சாளர்கள் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொள்கின்றனர்.

இங்கிலாந்து பிரதமரின் இந்த வருகைபோது தான், ‘கொங்கன்’ எனப்படும் இருநாடுகளுக்கு இடையேயான கடற்படை கூட்டு பயிற்சி நடைபெறுகிறது. கொங்கன் பயிற்சி என்பது இந்தியாவிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையே இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் கடற்படைப் பயிற்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியா - பிரிட்டன் இருதரப்பு வர்த்தகம் சுமார் ரூ.4.76 லட்சம் கோடி மதிப்பில் உள்ளது. புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் வாயிலாக 2030-க்குள் இந்த மதிப்பு இருமடங்காக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முக்கியமாக, இந்தியாவில் இருந்து இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் 99 விழுக்காடு பொருள்களுக்கு சுங்கவரி செலுத்தத் தேவையில்லை. இதனால் உள்நாட்டில் சிறு, குறு தொழில்கள் மற்றும் வாகன உதிரிபாக சந்தைகள் நல்ல வளர்ச்சியை காணும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

