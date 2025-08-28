புதுடெல்லி: ஒரே உறையில் இரு கத்திகள் இருக்க முடியாது என ஆளுநருக்கு எதிரான வழக்கில் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
மாநில அரசுகள் நிறைவேற்றி அனுப்பும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவருக்கு காலக்கெடு நிர்ணயித்து, தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பளித்திருந்தது. இந்த தீர்ப்பு இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிலையில், மத்திய அரசு இந்த தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது.
குறிப்பாக, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க எவ்வித காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்காத நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அரசியலமைப்பை மீறியதாக உள்ளதாகவும் கருத்து தெரிவித்திருந்தது.
இதனிடையே, இந்த தீர்ப்பு தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விளக்கம் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இதை தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய், நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், விக்ரம்நாத், பி.எஸ். நரசிம்மா, அதுல்.எஸ்.சந்துர்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு கடந்த சில நாட்களாக விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், உ.பி உள்ளிட்ட மாநில அரசுகள் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்திருந்தன.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் மத்திய அரசின் சார்பில் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா இன்று தனது தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்தார். அப்போது அவர், "மாநில அரசுகள் தாங்கள் விரும்புவதை ஆளுநர் செய்ய வேண்டும், மசோதாக்களுக்கு உடனடியாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றன. ஆளுநர் சட்டத்தின் படியே, அவருக்குள்ள வாய்ப்புக்களை பயன்படுத்தி மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க முடியும். அவர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஒப்புதல் அளித்த வேண்டும் என்று அரசியலமைப்பில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை" என்றார்.
துஷார் மேத்தாவின் கருத்துக்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்த தமிழக அரசு தரப்பு, "ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், முதல்வர்களுக்கும் இணையாக ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்த வேண்டும் என விரும்புகிறார். ஒரே உறையில் இரு கத்திகள் இருக்க முடியாது. அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை கட்டுப்படுத்துவதை போன்றது, ஜனநாயக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதை அரசியலமைப்பின் பேரில் ஆளுநர் நியாயப்படுத்துவதை ஏற்க முடியாது" என்றார்.
அப்போது குறிக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி கவாய், அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் உறுப்பினர்கள், சட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? சட்டத்தை உருவாக்குபவர்கள் அதை எதிர்பார்ப்பை தவறு என்று சொல்ல முடியுமா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
ஆளுநர் உடனடியாக செயல்பட வேண்டும் என்ற மாநில அரசுகளின் எதிர்பார்ப்பை நியாயம் என்று கூற முடியுமா? என துஷார் மேத்தா எதிர் கேள்வி எழுப்ப, உடனடியாக இல்லை என்றாலும், அவர்கள் கோரிக்கை நியாயமானது தானே? என தலைமை நீதிபதி கவாய் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், கடந்த ஏப்ரல் 8-ம் தேதி இது தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் பயன்படுத்திய வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை. ஆனால், ஆறு மாதங்களுக்குள்ளாகவோ அல்லது ஒரு வருடத்திற்குள்ளோ மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்க முடியாது என்பதை எவ்வாறு ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய துஷார் மேத்தா, மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது தொடர்பாக குடியரசு தலைவர், ஆளுநர் ஆகியோருக்கு எதிராக மாநில அரசுகள் ரிட் மனுக்களை பயன்படுத்த முடியாது என்பதே மத்திய அரசின் நிலையாக உள்ளது. அடிப்படை உரிமைகளை மீறுவதாக அரசியலமைப்பின் 32-வது பிரிவின் கீழ் மாநிலங்கள் ரிட் மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாமா? என்பது குறித்தும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்தை அறிய குடியரசு தலைவர் விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து மாலையில் மீண்டும் விவாதம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.