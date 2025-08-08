பீகார்: “ரயில்வேயில் வேலை இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்ட அந்த நாளே, எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிற ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பிப்பேன் என்று சபதம் எடுத்தேன். இப்போது இலவச கல்வி கற்பிக்கிறேன்” என்கிறார் அர்ஜுன் தாஸ்.
பல இடங்களில் இதுபோன்று இலவச கல்வி கற்பிக்கப்படுவதுண்டு. இதில் என்ன ஆச்சர்யம் இருக்கிறது என்றுதானே கேட்கத் தோன்றுகிறது? பொருளாதாரம் மற்றும் கல்வியில் முன்னேற்றமடைந்திருக்கும் பல மாநிலங்களில், இந்த காலத்தில் கல்விக்காக லட்சங்களில் செலவு செய்யப்படுகிறது. ஆனால் பல கடினமான சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில் தான் கற்ற கல்வியை ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கற்பிக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அர்ஜுன் தாஸ், மற்றவர்களைவிட சற்று வித்தியாசமானவர்.
ஆம், இவருக்கு உடல்ரீதியாக பல சவால்கள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தனது லட்சியத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். யார் இந்த அர்ஜுஸ் தாஸ்? இவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்? இவர் சாதித்தது என்ன? என்பதை விவரிக்கிறது இத்தொகுப்பு!
யார் இந்த அர்ஜுன் தாஸ்?
பீகார் மாநிலம் சமஸ்திபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அங்கார் காவல் நிலையத்துக்குட்பட்ட சைதா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பரமேஸ்வர தாஸ். இவருடைய மனைவி மீனா தேவி. விவசாயத்தை நம்பி வாழும் இந்த தம்பதிக்கு மூன்று மகன்கள் மற்றும் நிறைய மகள்கள். இதில் கடைசி மகன் அர்ஜுன் தாஸ். 25 வயதான இவரைத் தவிர மற்ற அனைவருக்கும் திருமணமாகி அவரவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, அர்ஜுன் தாஸின் இரண்டு சகோதரர்களும் டெல்லியில் வசித்தபடி அங்கேயே வேலை செய்து வருகின்றனர்.
பரமேஸ்வர தாஸின் மற்ற பிள்ளைகளைக் காட்டிலும் அர்ஜுன் தாஸ் சற்று வித்தியாசமானவர். காரணம், இவருடைய உயரம் வெறும் 2 அடி தான். குடும்பத்தில் வறுமை மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி ஒருபுறம், உடல்சார்ந்த பிரச்சனைகள் மறுபுறம் என இருந்த போதிலும், அவை அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு, பட்டப்படிப்பை முடித்தார்.
படித்து முடித்த கையோடு ரயில்வேயில் வேலைக்கும் விண்ணப்பித்தார். ஆனால் சில காரணங்களால் அர்ஜுனுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், மனம் தளராமல் தான் நிராகரிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலேயே, தனது ஊரில் இருக்கிற ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்க சபதம் எடுத்திருக்கிறார். அந்த சபதம் தான் இன்று ஊரே பேசும் அளவிற்கு இவரை வளர்த்துள்ளது.
கேலிகள் என் லட்சியத்தை தடுக்கவில்லை!
“நான் நான்கு ஆண்டுகளாக ஏழை மற்றும் அநாதை குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கல்வி பயிற்சி அளித்து வருகிறேன். அவர்கள் படிப்பதற்கு பணம் கட்டினாலும், கட்டாவிட்டாலும் வகுப்புக்கு சரியான நேரத்திற்கு வரவேண்டும் என்பது மட்டும் தான் இங்கு கட்டாயம்.
நான் கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு பயிற்சி மையத்திற்கு சென்றேன். அந்த மையத்தின் இயக்குநர் உதய் சங்கத் தாக்கூர் எனக்கு நிறைய உதவினார். நான் பயின்றபோது என்னுடைய ஆசிரியர்களில் ஒருவர் எனக்கு இலவசமாக கற்றுக்கொடுத்தார். நிறைய புத்தகங்களை கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல், போக்குவரத்துக்கான செலவையும் ஏற்றுக்கொண்டார்.
அதனாலேயே நான் எனது மாணவர்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை. எனக்கு ரயில்வேயில் வேலை கிடைக்கவில்லை என்பது தெரிந்தவுடனே நான் குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்க சபதம் எடுத்தேன். அப்போது என்னுடைய உடல்நிலையை சுட்டிக்காட்டி பலர் கேலி செய்தனர். ஆனால் அது எதுவும் நான் என் லட்சியத்தை அடைவதை தடுக்கவில்லை” என்கிறார்.
சார் நன்றாக கற்பிக்கிறார்!
தனது அனைத்து பணிகளுக்கும் பேட்டரி சைக்களில் தினசரி சென்றுவரும் அர்ஜுன் தாஸ், தனது கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியால் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் மாநிலம் முழுவதுமே மிகவும் பிரபலமடைந்திருக்கிறார்.
தனக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்கி இருக்கும் அர்ஜுன் தாஸ் பற்றி அவருடைய அம்மா கூறுகையில், "தனது மகன் இவ்வளவு நற்பெயரை பெற்றிருந்தாலும், உடல் இயலாமை காரணமாக திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை" என்கிறார் சற்று வருத்தத்துடன்.
அர்ஜுனிடம் கல்வி கற்கும் மாணவராக மௌஷம் குமார் கூறுகையில், "என் அப்பா ஏழை. நான் மருத்துவராக விரும்புகிறேன். அர்ஜுன் சார் நன்றாக பாடம் கற்பிக்கிறார். ஆனால் அதற்காக கட்டணம் வாங்குவதில்லை. அவருடைய இந்த கல்வி கற்பிக்கும் கனவை நிறைவேற்ற அரசாங்கத்தின் உதவியை பெறும் முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்” என்கிறார் பெருமிதத்துடன்.
