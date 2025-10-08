ETV Bharat / bharat

கரூர் துயரம்: சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக மேல் முறையீடு!

சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, தவெக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
புதுடெல்லி: கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, தவெக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு நாளை மறுநாள் (அக்.10) விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர், வேலுச்சாமிபுரத்தில் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் நகர போலீசார், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் நிர்மல் குமார், மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோர் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து, மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணை

இதற்கிடையே, இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள, வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர், சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ் மற்றும் கரூர் மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரேம் ஆனந்த் ஆகியோர் சேகரித்த பல்வேறு தடையங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தவெக சார்பில் மேல் முறையீடு

இந்த நிலையில், கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் மற்றும் நீதிபதி கே.வினோத் அகியோர் அமர்வில் இன்று (அக்.8) மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். இந்த மனு நாளை மறுநாள் (அக்.10) விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

அதே போல், இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக் கோரி, பாஜக சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் உமா உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில், இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மனுவும், நாளை மறுநாள் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

