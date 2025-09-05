இந்தியாவில் எந்தெந்த இடங்களில் சந்திர கிரகணத்தை தெளிவாக பார்க்க முடியும் என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.
Published : September 5, 2025 at 5:00 PM IST
ஹைதராபாத்: வருகிற செப்டம்பர் 7, 8 ஆகிய தேதிகளில் இரவு வானில் நிகழக்கூடிய அரிய நிகழ்வான சந்திர கிரகணத்தை வெறும் கண்களால் பார்க்கலாம் என்று வானியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வானில் நிகழக்கூடிய அற்புதமான அறிவியல் நிகழ்வுகளில் ஒன்று சந்திர கிரகணம். சூரியனை பூமியும், நிலவும் சுற்றிவரும்போது, சூரியனுக்கும், நிலவுக்கும் இடையே பூமி வருகையில், பூமியின் நிழலானது சந்திரன் மீது விழுவதால் சந்திரன் மறைகிறது. இப்படி சூரிய ஒளி விலகுவதால் சந்திரன் அடர் சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கிறது. இதனால் சந்திர கிரகணத்தை ‘ரத்த நிலவு’ என்றும் அழைக்கின்றனர்.
இந்த ஆண்டின் முதல் முழு சந்திர கிரகணம், வரும் செப்டம்பர் 7-ம் தேதி இரவு 8:58 மணி முதல் வானில் தெரியும். இதனை பொதுமக்கள் வெறும் கண்களால் காணலாம் என்று வானவியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதேபோல் செப்டம்பர் 8 அன்று இரவு 11:01 முதல் மறுநாள் அதிகாலை 12:33 மணிவரை சந்திரன் முழுமையாக மறையும். முழு சந்திர கிரகணமானது சுமார் 3 மணி நேரம் 28 நிமிடங்கள் அதாவது, மொத்தம் 82 நிமிடங்கள் நீடிக்கும்.
வானில் நிகழக்கூடிய அரிய நிகழ்வான சந்திர கிரகணத்தை பொதுமக்கல் வெறும் கண்களாலோ அல்லது தொலைநோக்கி வழியாகவோ பார்த்து ரசிக்க முடியும். 2025ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் அடுத்த சந்திர கிரகணம் 2028ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி தான் நிகழ உள்ளது.
சந்திர கிரகண நேரத்தில் பொதுமக்கள் வெளியே வரக்கூடாது, கர்ப்பிணிகள் இந்த நிகழ்வை பார்க்கக்கூடாது என்பன போன்ற மூட நம்பிக்கைகள் பலரிடம் காணப்படுவதாகவும், இவை அறிவியல்பூர்வமாக உண்மையில்லை என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இதுகுறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவே தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் மற்றும் இந்திய வான் இயற்பியல் நிறுவனம், இந்திய கணித நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றன.
மேலும் சந்திர கிரகணம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, வருகிற 7ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் மாணவர்களுக்கு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.
சூரிய கிரகணம் போன்றில்லாமல், சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் எதுவும் தேவையில்லை. இதனை வெறும் கண்களாலேயே பார்க்கமுடியும். முற்றிலும் பாதுகாப்பானதும்கூட. வேண்டுமானால் தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தலாம். திறந்தவெளியில் பார்த்தால் நன்கு தெளிவாகவும், முழு காட்சியையும் பார்க்க முடியும் என்று வானியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்?
வடஇந்தியாவில் டெல்லி, சண்டிகர், ஜெய்ப்பூர், லக்னோ ஆகிய இடங்களிலும், மேற்கு இந்தியாவில் மும்பை, அகமதாபாத், புனே ஆகிய இடங்களிலும், தென்னிந்தியாவில் சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், கொச்சின் ஆகிய இடங்களிலும், கிழக்கு இந்தியாவில் கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர், கவுகாத்தி ஆகிய இடங்களிலும், மத்திய இந்தியாவில் போபால், நாக்பூர், ராய்ப்பூர் ஆகிய இடங்களில் தெளிவாக காணமுடியும் என்று வானியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.