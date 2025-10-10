ஆம்ஸ்ட்ராங் வழக்கு: 'சிபிஐ விசாரணை உத்தரவுக்கு தடை இல்லை' - தமிழக அரசின் மனுவை ஏற்க சுப்ரீம் கோர்ட் மறுப்பு!
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் காவல்துறையின் குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
Published : October 10, 2025 at 10:13 PM IST
டெல்லி: ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிரான தமிழக அரசின் மனுவை ஏற்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது. அதே சமயம், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சென்னை காவல்துறையின் குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கடந்தாண்டு ஜூலை மாதம் கூலிப்படை கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் அண்மையில் உயிரிழந்த வட சென்னையின் பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன் உட்பட 27 பேர் அப்போது கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில், இவ்வழக்கை போலீசார் முறையாக விசாரிக்கவில்லை எனக்கூறி ஆம்ஸ்ட்ராங் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றியதுடன், காவல்துறையினர் தாக்கல் செய்திருந்த குற்றப்பத்திரிகையையும் ரத்து செய்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டது.
இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அந்த வழக்கு இன்று நீதிபதிகள் ஜே.கே. மகேஸ்வரி மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சித்தார்த் லூத்ரா, காவல்துறை ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களைக் கொண்ட விரிவான குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், அதை உயர் நீதிமன்றம் சாதாரணமாக ரத்து செய்ததாகவும் வாதிட்டார். மேலும், மாநில காவல்துறையின் விசாரணையில் வெளிப்படையான குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட பின்னரே, விதிவிலக்கான வழக்குகளில் மட்டுமே சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
ஆம்ஸ்ட்ராங் தரப்பில், காவல்துறையினர் வழக்கை முறையாக விசாரிக்காததால், விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும், குற்றம்சாட்டப்பட்ட திருவேங்கடம் என்கவுண்டரை காவல்துறை அரசியல் கோணத்தில் சரியாக விசாரிக்கவில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், ஆம்ஸ்ட்ராங் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் அதே சமயம், காவல்துறையின் குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்த உத்தரவு நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.