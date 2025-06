ETV Bharat / bharat

ஊடக உலகின் கலங்கரை விளக்கம்... தொலைநோக்கு பார்வை புரட்சியாளர் ராமோஜி ராவ்! - RAMOJI RAO

ராமோஜி ராவ் ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 8, 2025 at 8:19 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 8:24 AM IST 8 Min Read

ஹைதராபாத்: எளிமையான தொடக்கத்தில் இருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர். நாடு முழுவதற்குமான செல்வாக்கு செலுத்துபவராக ஊடக உலகின் கலங்கரை விளக்கமாக, அவர் உயர்ந்து நின்றார். அவரது வாழ்க்கை பயணம் என்பது, கடுமையான போராட்டங்களை, ஒவ்வொன்றும் வெற்றிக்கான ஒரு பாடமாக இருந்தது. அவரது சிந்தனை தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டே இருக்கும். அவர் தொடர்ந்து கற்றுக் கொண்டிருந்தார். ஆயிரம் பேர் மற்றும் ஆயிரம் மனங்களுக்கு மட்டுமான வேலை திட்டத்தை செயல்படுத்தும் திறன் கொண்ட ஒரு மனிதராவார். அமைப்பை கட்டமைக்கும் உலகில் ஒரு பாகுபலியாக இருந்தார். கட்டளையிடும் ஒரு தலைவராக, அவரது குழுவில் உள்ளவர்களால் மரியாதையும் உறுதியான நம்பிக்கையையும் பெற்றவர். உண்மையை தனது ஒரு ஆயுதமாக உபயோகித்தார். அழிக்க முடியாத சித்திரம்: ஒரு தனிநபரின் வாழ்நாளில் இது போன்ற பன்முக சாதனைகளை பெறுவது என்பது சாத்தியமானதா? ஒரு மனிதரால் இந்த வெற்றியை பெற முடியுமா? வெற்றியும் புகழும் கொண்ட ராமோஜி ராவின் பாதை, உண்மையில் ஆச்சர்யகரமானதாகும். எளிய வேளாண் குடும்ப பின்னணியில் பிறந்த அவர், அச்சமற்ற அர்ப்பணிப்போடு முன்னோக்கி நடைபோட்டார். தமக்குள் ஒரு அமைப்பை வளர்த்தெடுத்தார். அவர் தொடும் ஒவ்வொன்றும் தங்கமாக மாறுகிறது என்று சிலர் சொல்கின்றனர். ஒரு சிலர் மட்டுமே அவரது சிந்தனையின் ஆழத்தை, உத்தியை, போராட்டத்தை, முயற்சியை மற்றும் அவரது ஒவ்வொரு சாதனைக்குப் பின்னாலும் விடாமுயற்சி இருப்பதை உணர்ந்திருக்கின்றனர். ஒரு கல்லை, ஒரு ஜெம் ஆக மாற்றுவதில், ஒரு பாறையை சிற்பமாக மாற்றுவதில் புத்திசாலியாக இருந்தார். விரோதமான சூழலைக் கூட சாதகமான வாய்ப்புகளாக மாற்றக் கூடிய தனித்தன்மை வாய்ந்த திறனை ராமோஜி ராவ் கொண்டிருந்தார். பின்வாங்காமல், சூழல்கள் என்னவாக இருந்தாலும் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதே அவரது ஒரே மந்திரமாகும். களம் என்னவாக இருந்த போதிலும், ஒவ்வொரு மலையில் ஏறும் போதும், அதன் உச்சியை அடையாமல் ஒரு போதும் அவர் நிறுத்தியதில்லை. அவரது ஒட்டு மொத்த குழுவிலும் அவருடன் இருந்தவர்களே இடம் பெறும் வகையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தலைவராக திகழ்ந்தார். காலை விடியலுக்கு முன்பு எழக் கூடியவர், வாய்ப்பின் வாசலில் அவர் நின்றார். தெலுங்கு பத்திரிகை துறையில் ஈநாடு மூலம் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர். பத்திரிகையியலில் எண்ணற்ற புதுமைகளை புகுத்தினார். அதனை தமது வாழ்நாள் முழுவதும் உயர் தரத்துடன் கடைபிடித்தார். இந்திய ஊடக வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத சித்திரத்தை வரைந்தவர். வண்ணமயமான தலைப்பு செய்திகள், கவனத்தை ஈர்க்கும் புகைப்படங்கள், மாவட்ட செய்திகளுக்கான தனி பகுதிகள், இணைப்பு பகுதிகள், சிறப்பு பக்கங்கள், பெண்களுக்கான வசுந்தரா இணைப்பு என ஈநாடு அனைத்தையும் அறிமுகம் செய்தது. புத்தக வடிவிலான ஞாயிறுதோறும் இணைப்புப் புத்தகம் தொடர்ந்து பரப்பானதாக இருக்கிறது. கல்வி, சுகிபவா, ஈ-நாடு, ஸ்ரீ, ஈ-தாரம், ஹை புஜ்ஜி, மகரந்தம் மற்றும் ஆஹா ஆகிய முயற்சிகள் மூலம், வேறு யாரும் செய்யாத வகையில் வாசகர்களின் தேவையை ஈநாடு புரிந்து கொண்டு அதனை வழங்கியது. நாளிதழ் எனும் ஆயுதம்: தினசரியில் இருந்து வார இதழ், மாத இதழ்கள், பன்மொழி தொலைகாட்சி சேனல்கள் முதல் இணையதளங்கள் வரை பல்வேறு தளங்களை உபயோகித்து ராமோஜி ராவ், சமூகத்துக்கு நல்லறிவை வழங்கினார். தெலுங்கு பேசும் மக்கள் மத்தியில் அறிவு வளர்ச்சி பெறவும், அரசியல் கருத்தொற்றுமை ஏற்படவும், பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கவும் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். தெலுங்கு சமூகம் விழிப்புணர்வு பெறவும், மக்களின் விவாதத்துக்கான கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை வேறு வழியில் அவர் உருவாக்கினார். நாளிதழ்களில் புகைப்படங்களின் மதிப்பை உண்மையில் அங்கீகரித்த முதலாவது நபர் ஆவார். புகைப்படங்கள் இயற்கையானதாக செயற்கை ஒளியில் எடுக்கப்பட்டதாக இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்தார். ஆயிரக்கணக்கான புகைப்படங்களில் இருந்து சிறந்த புகைப்படங்களை அவரே சில நேரங்களில் தேர்வு செய்தார். அடுத்த நாள், இது போன்ற புகைப்படங்கள் நடைபாதை முதல் சட்டப் பேரவை வரை விவாதிக்கப்படும் நகரின் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கும். செல்லுபடியற்றதை அவர், தொடர்ந்து நீடித்தார். ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில் யாரும் இன்னும் சிறந்து விளங்கவில்லை. செய்திதாள்களை அவர் ஆயுதமாக்கி, அதனை மக்களிடம் கொடுத்தார். சமூகத்தில் முக்கிய சீர்த்திருந்தங்கள் ஏற்படுவதற்கு அவர் வழி வகுத்தார். நிலத்தில் அரசியல் விதியை வடிவமைக்கும் வகையில் 1983 ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு தேசம் கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக ஊக்கத்துடன் பிரகடனம் செய்தார். இந்த இயக்கம் முழுமை பெற்ற பின்னர், தாம் மக்களுடன் இருப்பதாக அவர் தெளிவுபடுத்தினார். 1984 ஆம் ஆண்டு ஜனநாயக மறுசீரமைப்பு அடைய தனித்தன்மை வாய்ந்த பங்கை ஈநாடு வகித்தது. பத்திரிகையாளரின் நீதியாக இருந்தாலும், செய்தியின் தரம், தரமான உருவாக்கம், விநியோகம் அல்லது விளம்பரம் ஆகியவற்றில் ராமோஜி ராவ் வரையறைகளை உருவாக்கினார். பிறர் அதனை பின்பற்றுகின்றனர். தகுதி மற்றும் முயற்சி மட்டுமே பத்திரிகையியலின் தரமாக இருக்கும் என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார். தனிநபர்களை சார்ந்திருப்பதை தவிர்த்து ஒரு முறையான வழியில் தமது நாளிதழை நடத்தினார். ஒரு நபர் முதியவராக ஆகும் போது, ஒரு செய்தித்தாள் அது போல ஒரு போதும் அவ்வாறு ஆகாது என்பதில் அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். அது எப்போதுமே புதிதாக இருக்க வேண்டும். அமைப்புகள் மாற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ள தயாராக இல்லாத போது, அது முடிவுக்கு வந்து விடும் என்று எச்சரித்தார். தனிநபர்கள், அமைப்புகள் என இரண்டுமே இந்த உண்மையை கொண்டிருக்கிறது. வெறும் செய்தி என்பதை தாண்டி நாளிதழ் செல்ல வேண்டும் என்று அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். சிக்கலான தருணங்களின் போது நாளிதழ் ஒரு படி முன்னே செல்ல வேண்டும். தலைமை வகிக்க வேண்டும் என்றார். ஆயிரக்கணக்கான பத்திரிகையாளர்கள், தொழில்முறையாளர்கள் அவரது அமைப்புகளின் வாயிலாக தடம் பதித்து சென்றிருந்தனர். இன்றைக்கு முன்னணி ஊடக தொழில்முறையாளர்களாக இருக்கும் பெரும்பாலானோர் நேரடியாகோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஈநாடு அல்லது ஈடிவியில் தங்கள் வேர்களைக் கொண்டிருந்தனர். இது மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாகச் சொல்லப்படவில்லை. எந்த ஒரு இந்திய பத்திரிகையாளரும் அவரது தாக்கத்தை கொண்டிருக்காமல் இருப்பது என்பது அரிதானதாகவே இருக்கும். செய்தி கட்டமைப்பு: ஈநாடு நாளிதழ் ஆசிரியர் ஆக, அவர் ஒரு அச்சமற்ற மாவீரராக இருந்தார். பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் ஒரு போதும் அவர் சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை. எப்போதெல்லாம் ஊடக உரிமை சவாலை எதிர்கொள்கின்றதோ அப்போதெல்லாம் அதனை எதிர்த்து போரிட்டிருக்கிறார். இந்தியாவின் எடிட்டர்ஸ் கில்டு தலைவராக, ஊடக சுதந்திரத்தை காப்பதில் முக்கிய பங்காற்றி இருக்கிறார். ஈநாடு நாளிதழுக்கும் முன்பாக வேளாண் பின்னணியைக் கொண்ட அன்னதாதா என்ற ஒரு இதழில், பத்திரிகையாளர் பயணத்தை அவர் தொடங்கினார். இந்த வேளாண் இதழ் சர்வதேச வேளாண் கருத்துகளை தெலுங்கு விவசாயிகளுக்கு கொண்டு செல்கிறது. ஈநாடுவின் முன்னோடியான பத்திரிகையியல் புதுமைகளின் எண்ணிக்கை எண்ணற்றவையாகும். அதே வழியில் நிகரற்ற ஒன்றாக தொலைகாட்சி ஊடகத்தையும் மறுவடிமைப்பு செய்தது. ஈநாடு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக காலை நேர காபிக்குப் பின்னர் படிக்கும் நாளிதழாக இருக்கிறது. இரவு உணவின் போது ஈடிவி செய்திகள் பார்க்கப்படுகின்றன. இது தெலுங்கு பேசும் மக்களிடம் வழக்கமாக மாறி விட்டது. ஈடிவியின் 24 மணி நேர செய்தி சேனல்கள் உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருந்து, தனித்தும் மிக்க பாணியை மேற்கொண்டு வருகின்றன. ஈடிவி அபிருசி, ஈடிவி ஹெல்த், ஈடிவி லைஃப், ஈடிவி ப்ளஸ் போன்ற சேனல்கள் மற்றும் சினிமாவும் இணைந்து பன்முகத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. ஈடிவி பால பாரத் குழந்தைகளுக்கு அறிவை அளிக்கிறது. இந்தியா முழுமைக்கும் மண்டல மொழி சேனல்கள் தொடக்கத்தில் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் ரமோஜி ராவ். ஈடிவி பாரத் வாயிலாக வலுவான செய்தி கட்டமைப்பை கட்டமைத்திருக்கிறார். விமர்சனங்களுக்கு பதில்: தெலுங்கு தொடர்ந்து அவரது இதய துடிப்பாக இருக்கிறது. அதன் நவீன காலத்து சாம்பியனாக அவர் இருக்கிறார். பிராந்திய மொழிகளில் சுதந்திரமாக ஆங்கில வார்த்தைகளை உபயோகிக்கும் ஒரு யுகத்தில், அச்சு ஊடகம், தொலைகாட்சி ஊடகம் வாயிலாக தூய தெலுங்கை அவர் முன்னெடுத்தார். விபுலா, சதுரா ஆகிய மாத இதழ்கள் வாயிலாக எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் மொழியில் இலக்கியம் மற்றும் கதைகள் இடம் பெறுகின்றன. தெலுங்கு வேலுகு, பாலா பாரதம் ஆகியவற்றை அவர் பிரசுரித்தார். தெலுங்கு மொழியின் கலோக்கியல் பொருளகராதியை கூட அவர் வெளியிட்டார். சினிமா செய்திகளுக்காக சித்தாரா என்ற மாத இதழை நடத்தினார். நியூஸ்டைம் என்ற ஆங்கில நாளிதழை நடத்தினார்.

