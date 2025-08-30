சென்னை: ஜெர்மனி, பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதற்காக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஆக.30) புறப்பட்டு செல்கிறார். இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் ஒருபகுதியாக, உலக புகழ்பெற்ற ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள பெரியார் புகைப்படத்தையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைக்கவுள்ளார்.
தமிழகத்திற்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களை சந்திக்கவும் ஜெர்மனி, பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் செல்லவுள்ளார். இதற்காக இன்று காலை 8 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக ஜெர்மனி புறப்படுகிறார்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், முதலமைச்சரின் செயலாளர்கள், பாதுகா்பபு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரும் உடன் செல்கின்றனர். இன்று இரவு 9 மணியளவில் ஜெர்மனி சென்றடையும் அவரை, அந்நாட்டு முக்கிய அதிகாரிகள் வரவேற்கின்றனர். அதேபோல, ஜெர்மனி வாழ் தமிழ் மக்களும் ஸ்டாலினை வரவேற்பதற்காக பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர்.
அவர்களிடம் சிறிது நேரம் உரையாற்றவுள்ள முதலமைச்சர், அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டு நட்சத்திர விடுதிக்கு செல்கிறார். அங்கு இரவு ஓய்வெடுத்துவிட்டு, நாளை (ஆக.31) ஜெர்மனி தொழிலதிபர்களையும், முதலீட்டாளர்களையும் சந்திக்கிறார். அப்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள வளங்கள் குறித்தும், தொழில் செய்வதற்கான சூழல் குறித்தும் அவர்களிடம் எடுத்துரைக்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இங்கு தொழில் தொடங்கவும், முதலீடுகளை செய்யவும் அழைப்பு விடுக்கவுள்ளார்.
அதன் பின்னர், ஜெர்மனி பயணத்தை முடித்துவிட்டு, செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி, பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனுக்கு செல்கிறார். லண்டனிலும் அவருக்கு தமிழர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, அங்கு தொழில்முனைவோரையும், முதலீட்டாளர்களையும் சந்தித்து ஸ்டாலின் உரையாற்றுகிறார். பின்னர் 3ஆம் தேதியும் நடைபெறவும் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டிலும் அவர் பங்கேற்கிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள உலகப்புகழ் பெற்ற ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்லும் மோடி, அங்கு அயலகத் தமிழர்கள் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார். அப்போது ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் பெரியார் படத்தையும் அவர் திறந்து வைக்கிறார். தொடர்ந்து, பெரியார் பற்றியும் ஸ்டாலின் உரையாற்றவுள்ளார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, பிரிட்டனில் 3 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் ஸ்டாலின், அங்கிருந்து 7ஆம் தேதி புறப்பட்டு, செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி காலை சென்னை திரும்புகிறார். இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் போது, பல தொழில் நிறுவனங்களின் உயரதிகாரிகள், பெருமுதலாளிகள், முதலீட்டாளர்கள் ஆகியோரை முதலமைச்சர் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார். இதில் பல ஒப்பந்தஙஅகள் கையெழுத்தாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.