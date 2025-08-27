ETV Bharat / bharat

"பாஜகவின் துரோக அரசியல் விரைவில் தோல்வியடையும்.."- பிகாரில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு! - MK STALIN SPEECH IN BIHAR

பிகாரில் 65 லட்சம் பேரை வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கியது ஜனநாயக படுகொலை என மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 27, 2025 at 3:23 PM IST

பிகார்: பாஜகவின் துரோக அரசியலுக்கு பிகார் தேர்தலில் மக்கள் பதிலடி தருவார்கள் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

பிகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மூலம் வாக்குகள் திருட முயற்சி நடப்பதாகவும், பாஜகவுடன் இணைந்து தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி குற்றஞ்சாட்டி இருந்தார். இதனை எதிர்த்து ‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை’ என்ற பெயரில் ராகுல் காந்தி பிகாரில் யாத்திரையை நடத்தி வருகிறார்.

ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த யாத்திரை செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி பாட்னாவில் பேரணியுடன் நிறைவடையவுள்ளது. பிகார் எதிர்க்கட்சி (ஆர்ஜேடி) தலைவர் தேஜஸ்வி பிரசாத் யாதவுடன் இணைந்து ராகுல் காந்தி நடத்தி வரும் இந்த யாத்திரையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பங்கேற்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றிய மு.க.ஸ்டாலின், “பிகார் மக்களாகிய உங்களை பார்ப்பதற்காக 2 ஆயிரம் கி.மீ கடந்து வந்துள்ளேன். சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை ஆகியவற்றின் அடையாளம் ராகுல். பிகார் என்றாலே லாலு பிரசாத் தான் நினைவிற்கு வருவார். கலைஞர் கருணாநிதியும், லாலுவும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தார்கள். பல்வேறு மிரட்டலுக்கு மத்தியிலும், பாஜகவுக்கு பயப்படாமல் அரசியல் செய்த காரணத்தால் தான், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்களுள் ஒருவராக லாலு பிரசாத் உயர்ந்து நிற்கிறார். அந்த வகையில், அப்பாவுக்கு தப்பாமல் பிறந்த பிள்ளையாக உழைத்து வருகிறார் தேஜஸ்வி.

பிகாரில் மு.க.ஸ்டாலின் உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த ஒரு மாதமாக இந்தியாவே பிகாரை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் பிகார் மக்களின் பலம், ராகுல் மற்றும் தேஜஸ்வியின் பலம். இந்தியாவின் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வரும் போதெல்லாம், அதற்கான போர்க்குரலை பிகார் எழுப்புகிறது. ராகுல் மற்றும் தேஜஸ்வியின் நட்பு அரசியல் ரீதியாக மட்டும் இல்லை, உடன்பிறப்புகளை போன்று காட்சியளிக்கிறது. ஜனநாயகத்தை காக்க இருவரும் ஒன்று கூடியுள்ளார்கள். இந்த நட்பு பிகார் தேர்தலில் உங்களுக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தரும்.

பாஜகவின் துரோக அரசியல் தோல்வியடையும் நேரம் வந்துவிட்டது. தேர்தலுக்கு முன்பே உங்கள் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது. அதனால்தான், இந்த வெற்றியை தடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள். நியாயமாக, முறைப்படி வாக்குப்பதிவு நடந்தால், பாஜக கூட்டணி தோற்றுவிடும் என உங்களை வாக்களிக்க விடாமல் தடுக்கின்றனர். தேர்தல் ஆணையத்தை சாவி கொடுத்தால் ஆடும் பொம்மையாக மாற்றி விட்டார்கள். 65 லட்சம் பேரை வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கியது ஜனநாயகப் படுகொலைக்கு சமம். இதனைவிட மிகப்பெரிய பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா?

ராகுல் காந்தி மற்றும் தேஜஸ்வி பெறப்போகும் வெற்றியை தடுக்க முடியாத பாஜக, கொள்ளைப்புறம் வழியாக இந்த வேலையை செய்கிறார்கள். குறிப்பாக, ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்கு திருட்டு மோசடியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால், இந்த பிரச்சனைக்கு தேர்தல் ஆணையத்தால் ஒரு பதிலைக் கூட கூறமுடியவில்லை. மாறாக, ராகுல் காந்தி உறுதிமொழி பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும், மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் சொல்லுகிறார். இதற்கெல்லாம் பயப்படும் ஆள் ராகுல் கிடையாது. அவர் வார்த்தை மற்றும் கண்களில் எப்போதும் பயம் இருக்காது.

பாஜக தேர்தலை கேலிக்கூத்தாக மாற்றிவிட்டதை, ராகுல் காந்தி வெளிச்சம் போட்டு காட்டிவிட்டார். அந்த ஆத்திரத்தில் ராகுல் மீது பாஜக பாய்கிறது. மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் பாஜகவின் அதிகாரத்தை, மக்களும் நிச்சயம் பறிப்பார்கள். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணிக்கான அடித்தளத்தை பாட்னாவில் தான் விதைத்தோம். எங்களுக்கு சமமான அரசியல் எதிரிகள் இங்கு கிடையாது. எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேரமாட்டார்கள் என்ற பாஜகவின் கர்வத்தை தகர்த்த இடம் இந்த மண்.

400 இடம் என்று கனவு கண்டவர்களை 240-இல் அடக்கியது இந்தியா கூட்டணி. மெஜாரிட்டி என்று ஆட்டம் போட்டவர்களை, மைனாரிட்டி ஆகிவிட்டார்கள். மக்கள் சக்திக்கும் முன்னால், எப்படிப்பட்ட சர்வாதிகாரியும் மண்டியிட்டு தான் ஆகவேண்டும் என பிகார் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபிக்க வேண்டும். ராகுல் காந்தி இந்தியாவிற்கான வழக்கறிஞராக செயல்படுகிறார். உங்களால் இந்திய மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கும், இந்தியாவில் ஜனநாயகம் தழைக்கும். பிகாரில் நாம் பெறப்போகும் வெற்றிதான், இந்தியா கூட்டணியின் அடுத்தடுத்த வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமையப்போகிறது. பிகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, நடக்கக்கூடிய வெற்றி விழாவில் நானும் பங்கேற்பேன்” என அவர் தெரிவித்தார்.

