ETV Bharat / bharat

அமிதாப் பச்சன், ஸ்ரேயா கோஷல் கைது? உலாவரும் போலி விளம்பர செய்திகள்! - SHREYA GHOSHAL DETAINED FACT CHECK

'லோவரியோனிக்ஸ் லிக்விடிட்டி' என்ற தளத்தில் முதலீடு செய்து மில்லியன் கணக்கான ரூபாய் சம்பாதித்ததாக ஸ்ரேயா கோஷல் வெளிப்படுத்தியதாக அந்தக் கட்டுரை கூறியது. மிர்ச்சி பிளஸில் ஒளிபரப்பப்பட்ட போது இந்த சம்பவம் நடந்ததாகவும், அங்கு ஸ்ரேயா கோஷல் தற்செயலாக கூடுதல் வருமான ஆதாரத்தை வெளிப்படுத்தியதாகவும் அந்த செய்தி கூறியது. "இந்த வருமானம் சட்டபூர்வமானது என்றாலும், இந்த தகவலை வெளியிடுவது வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகளை அம்பலப்படுத்துவது ஆகும். மேலும், இது நிதிநிலைமையை நிலையற்றதாக மாற்றிவிடும் என அரசு அலுவலர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளானர்," என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

உண்மை சரிபார்ப்பு:

இந்த சம்பவம் நடந்த தேதி, இடம் என செய்தியை ஆதாரப்பூர்வமாக்கும் எந்தத் தகவலையும், மேற்கூறிய செய்திகள் வெளியிடவில்லை. இந்த செய்திக்கான இணைப்பை கிளிக் செய்தபோது, 'லோவரியோனிக்ஸ் லிக்விடிட்டி' (Lovarionix Liquidity) என்ற இணையதள பக்கம் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருந்தது.

“Lovarionix Liquidity லாபகரமான பங்குச்சந்தை வர்த்தகங்களை மட்டுமே அடையாளம் காண செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் அதிநவீன வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது” என்று பக்கத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முடிவாக, எக்ஸ் பதிவில் இருக்கும் ஒரு செய்தி அறிக்கையைப் பிரதிபலிக்கும் விளம்பரம், நெட்டிசன்களின் கவனத்தை முதலீட்டு தளத்தை நோக்கித் திருப்ப முயற்சிக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது.

இதுபோன்று அமிதாப் பச்சன், சச்சின் டெண்டுல்கர், நேஹா கக்கர், ஜக்கி வாசுதேவ் ஆகியோரை குறித்து எழுதப்பட்ட பல கட்டுரைகளையும் பார்க்க முடிந்தது.

இந்த கட்டுரைகளின் காப்பகப் பிரதிகளைக் கீழே காணலாம்:

அமிதாப் பச்சன் (காப்பகம்), சச்சின் டெண்டுல்கர் (இணைப்பு), நேஹா கக்கர் (ஆவணக்காப்பகம் 1, ஆவணக்காப்பகம் 2) மற்றும் சத்குரு (ஆவணக்காப்பகம்)

இந்த இணையதளங்கள் வாசகர்களின் ஆர்வத்தை ஈர்க்கவும், மோசடி செய்யவும் செய்தி அறிக்கைகளை நகலெடுப்பதை நியூஸ்மீட்டர் கண்டறிந்தது.

தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், பிபிசி, வந்தே பாரத் லைவ் டிவி போன்ற வலைத்தளங்களின் செய்தி வடிவத்தையும் இந்த ஆன்லைன் பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிறுவனம் மோசடிக்காகப் பயன்படுத்தியுள்ளது. அவற்றையும் கிளிக் செய்தபோது, வேறு இணையதளங்கள் காட்டப்பட்டன.

Immediate Renova, Immediate +600 Folex, Trendtastic Prism, Immediate Luminary, Immediate i800 Evista என அடையாளம் காணப்பட்ட முதலீட்டு தளங்களை சார்ந்ததாக விளம்பரங்கள் இருந்தன.

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டிசம்பர் 7, 2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஒரு கட்டுரையில் இந்த போலி செய்தி வலைத்தளங்களைக் குறித்த செய்தியைக் காணமுடிந்தது. அதில், "இந்த வலைப்பக்கங்கள் ‘தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்’ போலவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரிவுகள் மற்றும் பைலைன்கள் கூட ஏமாற்றுவதற்காக பின்பற்றப்படுகின்றன. உள்ளே இருக்கும் செய்தி உங்களை தவறாக வழிநடத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது," என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இத்தகைய மோசடிகள் சமீபத்தில் மீண்டும் தோன்றியுள்ளதால், 'சந்தையை சீர்குலைக்கும் பக்க வருமானத்தை' வெளிப்படுத்தியதால் பல பிரபலங்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுவது தவறானது என்று நியூஸ்மீட்டர் வாசகர்களை எச்சரிக்கிறது. இந்த வலைத்தளங்கள் உண்மையான செய்தியைப் போன்று தகவல்களைப் பகிர்ந்து சமூகவலைத்தளப் பயனர்களை முதலீட்டு மோசடிகளில் தவறாக வழிநடத்த முயற்சிக்கின்றன. தயவு செய்து இதுபோன்ற தளங்களை கிளிக் செய்யவோ அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை பகிரவோ வேண்டாம்.

Fact Check Claim Review: பல இந்திய பிரபலங்கள் தங்கள் முதலீடுகள் தொடர்பான தகவல்களை வெளிப்படுத்தியதற்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவிவருகிறது. Claimed By: Websites Claim Reviewed By: News Meter Claim Source: Social Media, Websites Claim Fact Check: False Fact: மோசடி முதலீட்டு தளங்களுக்கு வாசகர்களின் கவனத்தை திசைதிருப்ப முயற்சிக்கும் போலி செய்திக் கட்டுரைகள் இவை எனத் தணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

(குறிப்பு: இது முதலில் NewsMeter-இல் வெளியிடப்பட்டது. போலி செய்திகளை ஒழிக்கும் 'சக்தி கலெக்டிவ்' (Sakthi Collective) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தித் தளத்தில் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டது)