புதுடெல்லி: பீகார் சட்டப்பேரவைக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் அந்த மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கடந்த ஜூன் 24 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தேர்தலுக்கு மிகவும் குறைவான அவகாசமே இருக்கும் நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துள்ள இந்த முடிவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து ஜனநாயக சீர்திருத்த சங்கம் (ஏடிஆர்) உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பின் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் முடிக்கப்பட்டு வரைவு பட்டியலை கடந்த 1 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.
இதில் 7 கோடியே 24 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே இருந்தன. 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தன. இவர்களில் 22 லட்சத்து 34 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இறந்துவிட்டதாகவும், 36 லட்சத்து 28 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் நிரந்தரமாக இடம்பெயர்ந்துவிட்டனர் அல்லது முகவரியில் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது.
மேலும் 7 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் சேர்க்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அதனால் மேற்கண்ட 65 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியிருந்தது.
ஏடிஆர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பின் சார்பில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் உச்ச நீதிமன்றம் பல முக்கிய கருத்துகளைக் கூறி இருந்தது. குறிப்பாக இதில் சட்டவிரோத செயல்முறை கண்டறியப்பட்டால் நடவடிக்கை ரத்து செய்யப்படும் என்றும் கூறியிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சூர்யா காந்த், நீதிபதி ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் சிங்வி ஆஜராகி, "ஆதார் அட்டை மக்களால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணங்கள் பட்டியலில் இருந்து அது நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரம் ஒரு சதவீதத்திற்கு குறைவானவர்களிடம் உள்ள பாஸ்போர்ட் ஆவணங்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டியலிடப்பட்ட பெரும்பாலான ஆவணங்கள் 2 முதல் 3% வரை மட்டும் மக்களிடம் உள்ளன. பட்டியலிடப்பட்ட ஆவணங்களில் 3 ஆவணங்கள் நில உடமை தொடர்பானவை. நிலம் இல்லாதவர்களால் இதை தர முடியாது. பீகாரில் மிகக்குறைவான மக்களிடம் மட்டுமே இருக்கும் ஓய்வூதிய அட்டைகள் போன்ற ஆவணங்களை எல்லாம் ஏற்கப்படும் ஆவணமாக தேர்தல் ஆணையம் சேர்த்துள்ளது.
இதேபோன்று மிகவும் குறைவான மக்களிடம் இருக்கும் ஆவணங்களை சேர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் 11 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இது, வாக்காளர்களுக்கு எதிரானது" என்றார். அப்போது நீதிபதிகள், ''தேர்தல் ஆணையம் ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்த்தி இருப்பது உண்மையில் வாக்காளர்களுக்கு ஏற்றது. வாக்காளர்களுக்கு எதிரானது இல்லை.
இது உங்களுக்கு கூடுதல் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. முன்னர் 7 ஆக இருந்த ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 11 ஆக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலமும் நீங்கள் உங்களை ஒரு குடிமகனாக அடையாளம் காண முடியும். '' என்று நீதிபதிகள் கூறினர்.
இவ்வாறு நீதிமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெற்றது.
