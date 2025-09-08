ETV Bharat / bharat

தமிழ்நாட்டிற்கு பொறுப்பு டிஜிபியை நியமித்ததற்கான காரணம் என்ன? அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி!

தமிழ்நாடு காவல் துறையில் ஏற்கெனவே 2 முறை பொறுப்பு டிஜிபிகள் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மூன்றாவது முறையாக, வெங்கட்ராமன் பொறுப்பு டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 6:03 PM IST

1 Min Read

டெல்லி: தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் புதிய டிஜிபி நியமிக்கப்படவில்லை என்று அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

புதிய டிஜிபியை நியமிப்பதற்கு பதிலாக, பொறுப்பு டிஜிபியை நியமிப்பது ஏன் என்று தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. அத்துடன், டிஜிபி பதவியை நிரப்புவதற்காக தமிழக அரசு அளித்துள்ள பரிந்துரை பட்டியல் மீது விரைந்து முடிவெடுக்குமாறு மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தையும் (யுபிஎஸ்சி) நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு டிஜிபியாக பதவி வகித்து வந்த சங்கர் ஜிவால் ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து, மாநிலத்தின் பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால், உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஒரு மாநிலத்தின் டிஜிபி பதவி ஓய்வு பெறுவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன், புதிய டிஜிபியை நியமிப்பதற்காக நடைமுறைகளை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை தமிழக அரசு பின்பற்றவில்லை எனக் கூறி, வழக்கறிஞரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான ஹென்றி திபேன் திபேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய், நீதிபதிகள் கே.வினோத் சந்திரன், அடுல் எஸ் சந்துர்கர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.

இதையும் படிங்க: குஜராத்தில் பயங்கர விபத்து - ரோப்கார் அறுந்து விழுந்ததில் 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

வழக்கறிஞரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான ஹென்றி திபேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்தகி, "இந்த நியமனம் தற்காலிகமான ஒன்று தான். டிஜிபி பதவிக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் தன் பெயரையும் சேர்க்குமாறு மத்திய நிர்வாக குறைதீர் ஆணையத்தில் ஒரு அதிகாரி மனு அளித்திருக்கிறார். எனவே தான், தமிழ்நாட்டுக்கான டிஜிபியை நியமிக்க முடியவில்லை" என வாதிட்டார்.

தமிழ்நாடு அரசு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு, டிஜிபி நியமன விவகாரத்தில் விரைவில் முடிவெடுக்க யுபிஎஸ்சி -க்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும் மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் பரிந்துரை செய்யும் டிஜிபி நியமனத்திற்கான உத்தேச பட்டியலில் இருந்து புதிய டிஜிபியை நியமிக்க தமிழக அரசுக்கும் அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபிஉச்சநீதிமன்றம்TAMILNADU REGULAR DGP ISSUEDGP SUPREME COURT CASETAMILNADU DGP ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.