புதுடெல்லி: அரசு நிர்வாகத்தில் தலையிட நீதிமன்றங்கள் விரும்பவில்லை என்று கூறிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, அதேசமயம் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல், ஆண்டுக்கணக்கில் அவற்றை ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டிருந்தால், அவரது அந்த நடவடிக்கை நீதிமன்றத்தின் மறுஆய்வுக்கு அப்பாற்பட்டதா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல், அவற்றை மாநில ஆளுநர் மாதக்கணக்கில் கிடப்பில் போட்டிருந்ததை எதிர்த்து, தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தது. இந்த வழக்கில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 8-ம் தேதி அதிரடி தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம், ஒரு மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க, குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநருக்கு காலவரையறையும் நிர்ணயித்தது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவையடுத்து, மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது குறித்து அரசியலமைப்பு ரீதியாக குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநருக்கு உள்ள அதிகாரங்களை குறிப்பிட்டு, 14 கேள்விகளை குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு எழுப்பியிருந்தார். மேலும் அவர், இந்தக் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு ஒரு குறிப்பையும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பியிருந்தார். இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வின் முன் நடைபெற்று வருகிறது.
தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக இந்த வழக்கு இன்று விசாரணை வந்தது. அப்போது, "அரசு நிர்வாகத்தில் தலையிடுவது நீதிமன்றங்களின் விருப்பம் அல்ல. அதில் நாங்கள் ஒருபோதும் தலையிட முடியாது. அதாவது ஒரு மாவட்டம் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்று நாங்கள் கேட்க இயலாது" என்று மத்திய அரசின் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தாவிடம், தலைமை நீதிபதி தெரிவித்தார்.
"ஒரு குறிப்பிட்ட மசோதா ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும்போது, அதற்கு அவர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆண்டுக்கணக்கில் கிடப்பில் போட்டிருந்தால், அப்போது அவருடைய செயல் நீதிமன்றத்தின் மறுஆய்வுக்கு அப்பாற்பட்டதா?" என்று அரசியல் சாசன அமர்வு கேள்வி எழுப்பியது.
"நீதித்துறையின் மறுஆய்வு அதிகாரத்தை நீக்கிய அரசியலமைப்பு திருத்தத்தையே இந்த நீதிமன்றம் ரத்து செய்தபோது, எந்த திருத்தத்தையும் கேள்விக் கேட்கக்கூடாது என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அரசியமைப்பின் அடிப்படை கட்டமைப்பை மீறுவதாகும்" என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். அரசியலமைப்பின்படி ஓர் உயர்ந்த அதிகாரத்தில் உள்ள ஆளுநர் ஒருவேளை செயல்படவில்லை என்றால், அதற்காக இந்த நீதிமன்றமும் அதிகாரமற்றதாக இருக்குமா?" எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியது.
அதற்கு, "நீதிமன்றம் அதிகாரமற்றது என்பது அவரது (குடியரசுத் தலைவர்)வாதம் அல்ல, மாறாக அவரது வாதம் நியாயத்தன்மை பற்றியது" என்று துஷார் மேத்தா எடுத்துரைத்தார்.
மேலும் வாதிட்ட அவர், "ஆளுநர் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பதாகவே வைத்துக்கொண்டாலும், இந்த விவகாரம் ஜனநாயகரீதியிலான நடைமுறைகளின்படி தீர்க்கப்படக் கூடியது. நீதித்துறையால் தீர்க்கப்படாத சில பிரச்னைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன" என்று மேத்தா கூறினார்.
அப்போது, "ஆளுநர் யாருக்கும் பதிலளிக்க வேண்டியவர் அல்ல என்றாலும், அவரது பதவி மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பதவி என்று தலைமை நீதிபதி கூறினார். அதாவது மசோதா விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு மாநில முதலமைச்சர் பிரதமரிடமோ, குடியரசுத் தலைவரிடமோ முறையிட்டால், பதவியில் இருக்கும் ஆளுநர் திரும்ப அழைக்கப்பட்டு, வேறொருவர் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம்" என்று தலைமை நீதிபதி கவாய் தெரிவித்தார்.
அத்துடன், "சட்டத்தின் ஆட்சியை செயல்படுத்தும் உயர் நிலையில் உள்ள ஒருவர் (ஆளுநர்), ஒரு விஷயத்தில் எந்தவொரு காரணமும் இல்லாமல், செயல்படாமல் இருந்தால், அப்போது நீதிமன்றம் தமது கைகளை கட்டிக் கொண்டிருக்க முடியுமா?" என்று உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.
அதற்கு," நீதிமன்றத்தால் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க முடியாது. ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ஜனநாயகத்தில் பேச்சுவார்த்தை முன்னுரிமையை அளிக்கப்பட வேண்டும்" என்று மத்திய அரசின் சொலிசிட்ட ஜெனரல் துஷார் மேத்தா வாதிட்டார்.
ஒரு மசோதாவின் மீது முடிவெடுக்க ஒரு மாதம் அல்லது மூன்று மாதங்களை ஆளுநர் எடுத்து கொண்டால் அதனை அனுமதிக்கலாம். ஆனால் அதுவே, ஒரு மசோதாவை ஆளுநர் நான்கு ஆண்டுகள் நிலுவையில் வைத்திருந்தால், நாட்டின் ஜனநாயக கட்டமைப்பு என்னவாகும்? என்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
இவ்வாறு வாதம் தொடர, வழக்கின் விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.