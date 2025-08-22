புதுடெல்லி: தெருநாய்களை பிடித்து காப்பகங்களில் அடைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் தெருநாய்களால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை சுட்டிக்காட்டி தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், எட்டு வாரங்களில் டெல்லியில் உள்ள தெருநாய்களை பிடித்து காப்பகங்களில் அடைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதற்கு விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, குறிப்பிட்ட சில சினிமா நடிகர், நடிகைகள், விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வில் இருந்து இந்த வழக்கு மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "தெருநாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்து மீண்டும் அதே தெருவில் விடலாம். அவைகளை காப்பகங்களில் அடைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது," என்று தெரிவித்தனர்.
மேலும், "தெருநாய்களுக்கு சாலையில் உணவு வைக்கக்கூடாது என்றும், அதற்கான இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்கு மட்டுமே உணவு வழங்கப்பட வேண்டும்" எனவும் தங்களது உத்தரவில் நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே தெருநாய்களை தடுப்பூசி போடுவதற்காக பிடித்து அழைத்து செல்லும் போது, அதை தடுப்பவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும், ரேபீஸ் பாதித்த தெரு நாய்களை காப்பகங்களில் அடைக்க எவ்வித தடையும் இல்லை என்றும் அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவுக்கு விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ள அதே வேளையில், கடந்த சில வருடங்களில் தெருநாய் கடியால் உயிரிழந்த நூற்றுக்கணக்கானோரின் மரணத்துக்கு யார் பொறுப்பேற்பார்கள் என்று தெரு நாய்களால் உறவினர்களை இழந்தவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.