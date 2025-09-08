ETV Bharat / bharat

ஆதார் அட்டையை 12 ஆவது ஆவணமாக ஏற்க வேண்டும்' - தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடாலடி உத்தரவு!

ஆதார் அட்டைக்கு பாஸ்போர்ட், நில ஆவணம், பிறப்பு சான்று போன்ற அந்தஸ்து இல்லை. 7.24 கோடி மக்களில் 99.6% பேர் தேர்தல் ஆணையம் கேட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 6:36 PM IST

புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களை சேர்க்க ஆதார் அட்டையை 12 ஆவது ஆவணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

பீகார் மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், ஜாய்மால்யா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இன்று (செப்டம்பர் 8) விசாரணைக்கு வந்தது.

இன்றைய விசாரணையின் போது மனுதாரர்களான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம், ஜனநாயக சீர்திருத்த சங்கம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், ''பீகார் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் (SIR) ஆதார் அட்டையை 12 வது ஆவணமாக சேர்க்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்'' என வாதிட்டனர்.

அப்போது நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த் மற்றும் ஜாய்மால்யா, ''பீகார் SIR-ல் 12வது ஆவணமாக ஆதாரை எடுத்துக் கொண்டால் என்ன பிரச்சனை?" என்று தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராகேஷ் திவேதியிடம் கேட்டனர்.

அதற்கு மூத்த வழக்கறிஞர் ராகேஷ் திவேதி, "பீகாரின் திருத்தப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில் ஒரு வாக்காளரைச் சேர்ப்பது / நீக்குவது போன்ற நோக்கங்களுக்காக ஒரு நபரின் அடையாளத்தை நிறுவுவதற்கு ஆதார் அட்டை பரிசீலிக்கப்படும்'' என்று கூறினார்.

ஆனால், அதேசமயம் ஆதார் அட்டைக்கு பாஸ்போர்ட், நில ஆவணம், பிறப்பு சான்று போன்ற அந்தஸ்து இல்லை. மாநிலத்தின் 7.24 கோடி மக்களில் 99.6% பேர் தேர்தல் ஆணையம் கேட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். எனவே இந்த 11 ஆவணங்களும் இல்லை என்பது வழக்கு இல்லை. அதிக எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை எந்த அரசியல் கட்சிகளாலோ அல்லது மனுதாரர்களாலோ சுட்டிக்காட்ட முடியவில்லை'' என்று கூறினார்.

அப்போது மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் குறுக்கிட்டு, ''ஆதார் அட்டையை 12 ஆவது ஆவணமாக சேர்க்க வேண்டும். களத்தில் உள்ள தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்'' என்று வலியுறுத்தினார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களை சேர்ப்பதற்கு ஆதார் அட்டையை 12 ஆவது ஆவணமாக தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும், வாக்காளர்கள் இனி ஆதார் அட்டையை அடையாள ஆவணமாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கலாம். ஆனால், ஆதார் அட்டையின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் உண்மை தன்மையை சரி பார்க்க தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு உரிமை உள்ளது.

ஆதார் சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்தை பெற்றிருந்தாலும், குடியுரிமைக்கான ஆவணம் இல்லை. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 23(4) ன்படி ஆதார் ஒரு அடையாள சான்று மட்டுமே. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களை சேர்க்க மற்ற 11 ஆவணங்களுடன் ஆதார் அட்டையை 12 ஆவது ஆவணமாக ஏற்றுக்கொள்வது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும்." என, நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.

இதனையடுத்து தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், ''ஆதார் அட்டையை 12 ஆவது அடையாள ஆவணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வழிமுறைகள் வெளியிடப்படும்'' என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்தனர்.

SUPREME COURT ORDERELECTION COMMISSION OF INDIAஆதார் 12 ஆவது ஆவணம்உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவுAADHAAR

