வக்பு சட்டத் திருத்தத்திற்கு தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு

வக்பு திருத்தச் சட்டத்திற்கு முழுவதுமாக தடை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், இந்த சட்டத்தின் சில பிரிவுகளுக்கு மட்டும் தடை விதித்தும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இன்று உத்தரவிட்டனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

September 15, 2025

புதுடெல்லி: மத்திய கொண்டு வந்துள்ள வக்பு சட்டத் திருத்தத்திற்கு தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

வக்பு வாரிய சொத்துகளை முறைப்படுத்த மத்திய அரசு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக வக்பு திருத்தச் சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. இதற்கு காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

மத்திய அரசின் இந்த சட்டத் திருத்தத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் வழக்கு தொடர்ப்பட்டது. இதை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், இந்த சட்டத்திற்கு முழுவதுமாக தடை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், வக்பு சட்டத்தின் சில பிரிவுகளுக்கு மட்டும் தடை விதித்தும் இன்று உத்தரவிட்டனர்.

