புதுடெல்லி: ஆளுநரின் அதிகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு குடியரசு தலைவர் எழுப்பி இருந்த 14 கேள்விகள் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது. அதில், ''மசோதாவை நிறுத்தி வைப்பது ஆளுநரின் விருப்பம் என்றால், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு, ஆளுநரின் விருப்பப்படி தான் செயல்படுகிறதா?" என்று உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் மாநில முதலமைச்சர் வேந்தராக செயல்படுவது தொடர்பாக இரு முறை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்கள் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் இவற்றுக்கு ஒப்புதல் தரப்படாமல் மாதக்கணக்கில் கிடப்பில் போட்டப்பட்டிருந்தன.
எனவே ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இவ்வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது. அதில், "அரசியலமைப்பின் 200 ஆவது பிரிவு படி ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும். மாநில சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆளுநர் காலம் தாழ்த்த முடியாது. தமிழக அரசு அனுப்பி வைத்த 10 மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்காமல் ஆளுநர் ரவி நிறுத்தி வைத்தது சட்டவிரோதம்" என அதிரடியாக தீர்ப்பு வழங்கியது.
இந்நிலையில், ''மசோதா விவகாரத்தில் ஆளுநர்களுக்கும், குடியரசுத் தலைவருக்கும் காலக்கெடு நிர்ணயிக்க முடியுமா?'' என்பது உள்ளிட்ட 14 கேள்விகளை எழுப்பி உச்ச நீதிமன்றத்திடம் விளக்கம் கேட்டு, குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒரு குறிப்பை அனுப்பி இருந்தார். இவ்வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையில் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தால் 2020 ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டிருந்தாரா? என அரசியல் சாசன அமர்வு கேள்வி எழுப்பியது. அதற்கு, ''இது உண்மையாக இருந்தாலும் பல மசோதாக்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன" என்று அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஆர்.வெங்கடரமணி தெரிவித்தார்.
மேலும், ''அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 142 ஐ பயன்படுத்தி மசோதாக்களுக்கு நீதிமன்றமே ஒப்புதல் அளிக்குமா?" என்றும் மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஆர்.வெங்கடரமணி கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அரசியல் சாசன அமர்வு, "மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் விவகாரத்தில் ஆளுநர் அக்கறை காட்டவில்லை என்று பலமுறை கூறியிருக்கிறோம். மோசமான நிலையில் தான் நீதிமன்றம் தலையிட்டது" என்றனர்.
அதற்கு அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஆர்.வெங்கடரமணி, ''இந்த விவகாரத்தை தீர்க்க வேறு வாய்ப்புகளே இல்லை என்று நீதிமன்றம் கருதினால் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீதிமன்றம் செய்யுமா?" என்கிற கேள்வி எழுப்பினார். இவ்வாறு வாதம் நடந்த நிலையில் வழக்கின் விசாரணை இன்றைய தேதிக்கு (ஆகஸ்ட் 20) ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த நிலையில் வழக்கு இன்று மீண்டும் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையிலான நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், விக்ரம் நாத், பி.எஸ்.நரசிம்ம மற்றும் ஏ.எஸ்.சந்துர்கர் ஆகிய 5 பேர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, ''இந்த விவகாரத்தில் அரசியலமைப்பின் 200 ஆவது பிரிவு படி மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்க, நிறுத்தி வைக்க, மசோதாவை குடியரசு தலைவருக்கு பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்க அல்லது மசோதாவை சட்டமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்ப அதிகாரம் உள்ளது. இதில், எதை செய்வது என்பது ஆளுநரின் விருப்பத்துக்கு உட்பட்டது" என்று கூறினார்.
உடனே குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், "மாநில சட்டப்பேரவை இரண்டாவது முறையாக ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்பினால், அதற்கு ஒப்புதல் வழங்குவதை தவிர ஆளுநருக்கு வேறு எந்த வழியும் கிடையாது. ஆனால் அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக மசோதாக்கள் மீது எந்த முடிவு எடுக்காமல் கால வரம்பு இல்லாமல் அப்படியே கிடப்பில் போட்டு வைப்பதை எப்படி பார்ப்பது?" என்றனர்.
அதற்கு துஷார் மேத்தா, ''சட்டமன்றம் மீண்டும் நிறைவேற்றி அனுப்பிய மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிப்பது கட்டாயம் கிடையாது. மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் வழங்காமல் நிறுத்தி வைப்பதன் மூலம் அதை நிராகரிக்கும் அதிகாரத்தை ஆளுநர் பெறுகிறார். மேலும் ஒரு மசோதாவை மறுபரிசீலனை செய்ய சட்டமன்றத்துக்கு தான் கால அவகாசம் இருக்கின்றதே தவிர ஆளுநருக்கு எந்த கால வரம்பும் கிடையாது. ஒரு மசோதா தானாகவே காலாவதி ஆகும் வரை ஆளுநரால் நிறுத்தி வைக்க முடியும்" " என கூறினார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், "மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டாலே 'அது செயலிழந்துவிட்டது' என்று நீங்கள் கூறுவதை ஏற்க முடியாது. அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு ஆளுநரின் விருப்பப்படிதான் செயல்படும் என, நீங்கள் சொல்ல வருகிறீர்கள். தமிழ்நாடு ஆளுநர் விவகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மசோதாக்களை நிறுத்தி வைப்பதாக கூறினார். ஆனால் ஏன் நிறுத்தி வைக்கிறேன் என்றால் எந்த ஒரு காரணத்தையும் அவர் அரசிடம் தெரிவிக்கவில்லை. இதை எப்படி ஏற்றுக் கொள்வது?" என நீதிபதிகள் கேட்டனர்.
அதற்கு பதிலளித்த துஷார் மேத்தா, ''மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒருவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவரை விட எந்த வகையிலும் குறைவானவர் கிடையாது. ஏனென்றால் ஆளுநருக்கு என அரசியல் சாசனம் அதிகாரங்களை வழங்கி இருக்கிறது. அதை பறிக்கும் வகையில் யாரும் எதையும் செய்ய வேண்டாம்." என்று கூறினார்.
துஷார் மேத்தாவின் வாதங்களை கடுமையாக எதிர்த்த மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், ''அரசியலமைப்பு 111வது பிரிவின் கீழ் மத்திய அரசின் மசோதாக்களுக்கும் குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் தடுக்க முடியும்" என்றார். இவ்வாறு வாதம் நடந்த நிலையில், வழக்கு விசாரணை மீண்டும் நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.