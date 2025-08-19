ETV Bharat / bharat

மசோதாக்கள் நிலுவை வழக்கு: ''ஒப்புதலுக்கு சட்ட ரீதியாக உள்ள வழிமுறை என்ன?" - மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி!

காலதாமதத்துக்கான விளக்கத்தை ஏற்க 2 நீதிபதிகள் அமர்வு மறுத்துவிட்டது என அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், ''அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு 142-ஐ பயன்படுத்தி மசோதாக்களுக்கு நீதிமன்றமே ஒப்புதல் அளிக்குமா?'' என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

உச்ச நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read

புதுடெல்லி: மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் நீண்ட காலம் நிலுவையில் வைத்திருக்கும்போது இந்த விவகாரத்துக்கு தீர்வு காண சட்ட ரீதியாக உள்ள வழிமுறைகள் என்ன? என்று, அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் ஆர்.வெங்கடரமணியிடம் உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் மாநில முதலமைச்சர் வேந்தராக செயல்படுவது தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் இரண்டு முறை தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்கள் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படாமல் அவை மாதக்கணக்கில் கிடப்பில் போட்டப்பட்டிருந்தன. தமிழக ஆளுநரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி.பார்திவாலா, ஆர்.மகாதேவன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு கடந்த ஏப்ரல் 8-ம் தேதி தீர்ப்பளித்தனர். அதில்,"அரசியலமைப்பின் 200 ஆவது பிரிவின் படி ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும். அதன்படி மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டு அனுப்பப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் அவர் காலம் தாழ்த்த முடியாது. எனவே தமிழக அரசு அனுப்பி வைத்த 10 மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளி்க்காமல் மாநில ஆளுநர் நிறுத்தி வைத்தது சட்டவிரோதம்" என்று அதிரடியாக தீர்ப்பு வழங்கியது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வழங்கிய இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மத்திய அரசு தரப்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வின் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, தமிழக சட்டமன்றத்தால் 2020 இல் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை மாநில ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டிருந்தாரா? என்று அரசியல் சாசன அமர்வு கேள்வி எழுப்பியது. அதற்கு," இது (இந்த கேள்வி) உண்மையாக இருந்தாலும் பல மசோதாக்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன" என்று அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் ஆர்.வெங்கடரமணி தெரிவித்தார்.

மேலும், "மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதில் ஏற்பட்ட காலதாமதத்துக்கான விளக்கத்தை ஏற்க இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு மறுத்து விட்டது." என்று குற்றம்சாட்டினார். அத்துடன், ''அரசியலமைப்பின் சட்டப்பிரிவு 142-ஐ பயன்படுத்தி மசோதாக்களுக்கு நீதிமன்றமே ஒப்புதல் அளிக்குமா?'' என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

அரசு தலைமை வழக்குரைஞரின் வாதத்தை கேட்ட அரசியல் சாசன அமர்வு, "ஒரு மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல், அவற்றை ஆளுநர் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் வைத்திருக்கும்போது, இந்த விவகாரத்துக்கு தீர்வு காண சட்ட ரீதியாக உள்ள வழிமுறை என்ன?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு ''இந்த விவகாரத்தை தீர்க்க வேறு வாய்ப்புகளே இல்லை என்று நீதிமன்றம் கருதினால் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை தான் செய்வேன் என, இன்னமும் நீதிமன்றம் சொல்லுமா?'' என அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் எதிர்கேள்வி எழுப்பினார். இவ்வாறு வாதம் நடந்த நிலையில் வழக்கு விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

ஆளுநர் மசோதா நிறுத்தி வைத்த வழக்குஉச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கேள்விமசோதாக்களை நிறுத்தி வைத்த வழக்குSUPREME COURT QUESTION CENTRAL GOVTTAMIL NADU BILLS CASE

