டெல்லி: தெருநாய்களை பிடித்து காப்பகத்தில் அடைக்கக் கோரி டெல்லி மாநகராட்சி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
டெல்லியில் நாய்க்கடி மற்றும் ரேபிஸ் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தை கடந்த 11ஆம் தேதி தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்தியது. அப்போது, டெல்லியில் சுற்றித்திரியும் அனைத்து தெருநாய்களையும் டெல்லி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக பிடித்து, காப்பகங்களில் அடைத்து பராமரிக்க வேண்டும் என்றும், அவற்றிற்கு கருத்தடை செய்து, தடுப்பூசி போட வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.
மேலும், தெரு நாய்களின் உரிமை குறித்து பேசிய விலங்குகள் மற்றும் நாய் பிரியர்களை கடுமையாக விமர்சித்தது. ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் மரணத்துக்கு அவர்களால் பொறுப்பேற்க முடியுமா என்றும் கேள்வியெழுப்பியது.
இதனிடையே, இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனுவை, உச்ச நீதிமன்றத்தின் மற்றொரு அமர்வு கடந்த 14ஆம் தேதி விசாரித்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் முந்தைய உத்தரவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டது.
ஆனால், அதற்குள்ளாக டெல்லி மாநகராட்சி, தனக்கு கீழ் செயல்படும் அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் ஒரு சுற்றறிக்கையை அனுப்பியது. அதில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தெருநாய்களை பிடித்து காப்பகங்களில் அடைக்குமாறு அறிவுறுத்தி இருந்தது.
இந்நிலையில், டெல்லி மாநகராட்சியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் சமயத்தில், இதுபோன்ற சுற்றறிக்கையை டெல்லி மாநகராட்சி அனுப்பியிருக்கிறது. எனவே, இதற்கு உடனடியாக தடைவிதிக்க வேண்டும் எனக் கோரியது. மேலும், இதனை அவசர வழக்காக விசாரிக்குமாறும் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த மனுவை இன்று பரிசீலித்த ஜே.கே. மகேஷ்வரி மற்றும் விஜய் பிஷ்னோய் அடங்கிய அமர்வு, இதனை அவசர வழக்காக விசாரிக்க முடியாது என தெரிவித்தது.