65 லட்சம் பேர் யார்? நீக்கப்பட்ட காரணம் என்ன? விவரங்களை பொதுவெளியில் வெளியிட ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! - BIHAR DELETED VOTERS

பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் பேரின் பெயர்களை பொதுவெளியில் வெளியிட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 6:30 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 6:36 PM IST

டெல்லி: வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து எதற்காக நீக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அறிவது ஒருவரின் அடிப்படை உரிமையாகும். எனவே, அதுகுறித்து பொதுவெளியில் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையால் 65 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டனர். 65 லட்சம் பேரில் 22 லட்சம் பேர் இறந்துவிட்டதாகவும், மற்றவர்கள் புலம்பெயர்ந்துவிட்டதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், 22 லட்சம் பேர் இறந்திருந்தால், அதுகுறித்து வாக்குச்சாவடி மட்டத்தில் ஏன் வெளியிடவில்லை? என உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மேலும், நீக்கப்பட்டவர்களுக்கு மேல்முறையீடு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என தெரிவித்த நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் நீக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலுடன், நீக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தையும் தெளிவாக குறிப்பிட்டால், 30 நாட்களுக்குள் அதற்கான தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த முறைக்கு எதிரான மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சூர்யா காந்த் மற்றும் ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 14) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், '' தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்கள் பட்டியலை பலகைகளில் ஒட்டும் போது, நீக்கப்பட்டவர்களின் பெயர்களை, காரணங்களுடன் இணையதளத்தில் ஏன் பதிவேற்றம் செய்யமுடியாது? என கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ஏன் நீக்கப்படுகிறார்கள்? என்பதை அறிவது அடிப்படை உரிமை. எனவே, அது குறித்து பொதுவெளியில் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும்'' என உத்தரவிட்டனர்.

அப்போது தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், '' தொகுதி அளவில், மாவட்ட அளவில் மற்றும் மாநில அளவில் இது செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலை வெளியிடுவதற்கு மாநில அரசு வலைதளத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், '' மாநில தேர்தல் ஆணையம் தனது இணையதளத்தில் அந்த பட்டியலை பதிவேற்றம் செய்யலாம் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் ஆதார் அட்டைகளின் நகலுடன் கோரிக்கைகளை வைக்கலாம்" என்றும் தெரிவித்து வழக்கை அடுத்த வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

