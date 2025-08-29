ETV Bharat / bharat

3 குற்றவியல் சட்டங்களுக்கு எதிரான மனுக்களுக்கு முக்கியத்துவம்! சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! - THREE NEW CRIMINAL LAWS

மூன்று குற்றவியல் சட்டங்களின் செல்லுபடித்தன்மை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தைப் பெற உச்ச நீதிமன்றம் விரும்புகிறது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 3:55 PM IST

1 Min Read

புதுடெல்லி: மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை எதிர்த்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தாக்கல் செய்த மனுக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு இந்திய தண்டனை சட்டத்திற்கு பதிலாக (IPC) பாரதீய நியாய சன்ஹிதா (BNS) என்றும், இந்திய சாட்சிய சட்டத்திற்கு (IE Act) பதிலாக பாரதீய சாக்ஷிய அதினியம் என்றும், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக (CrPC) பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.

இதற்கு வழக்கறிஞர், சட்ட வல்லுநர்கள் பலரும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேற்கண்ட சட்டங்களை சரியாக உச்சரிக்க முடியவில்லை எனவும் மீண்டும் பழைய சட்டங்களின் பெயர்களையே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 2024 ஆம் ஆண்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

ஆனால், அந்த மனுக்கள் ஜூலை 2025 இல் பட்டியலிடப்பட்டதாகவும், விசாரணை தேதி இன்னும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை எனக் கோரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், இந்த மனுக்களை உச்ச நீதிமன்ற விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள மனு தாக்கல் செய்தனர். மேலும், இதே போன்ற பல மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், இந்த வழக்கை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுமாறும் அதில் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.

இதையும் படிங்க: 'ஒரே உறையில் இரு கத்திகள் இருக்க முடியாது' - உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு காரசார வாதம்!

இதையும் படிங்க: இதையும் படிங்க: மருத்துவர் ஆகப் போகும் தூய்மைப் பணியாளர்! வறுமையை வென்ற மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பின்னணி!

இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், ஜாய்மால்யா பாக்சி, விபுல் எம் பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ''மூன்று குற்றவியல் சட்டங்களின் செல்லுபடித்தன்மை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தைப் பெற உச்ச நீதிமன்றம் விரும்புகிறது.

மேலும், இந்தப் பிரச்சினையின் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து, ரிட் மனுக்கள் அதன் பயனுள்ள விசாரணைக்காகக் காத்திருக்கின்றன என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு, உயர் நீதிமன்றம் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியைக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்'' என உத்தரவிட்டனர்.

புதுடெல்லி: மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை எதிர்த்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தாக்கல் செய்த மனுக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு இந்திய தண்டனை சட்டத்திற்கு பதிலாக (IPC) பாரதீய நியாய சன்ஹிதா (BNS) என்றும், இந்திய சாட்சிய சட்டத்திற்கு (IE Act) பதிலாக பாரதீய சாக்ஷிய அதினியம் என்றும், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக (CrPC) பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.

இதற்கு வழக்கறிஞர், சட்ட வல்லுநர்கள் பலரும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேற்கண்ட சட்டங்களை சரியாக உச்சரிக்க முடியவில்லை எனவும் மீண்டும் பழைய சட்டங்களின் பெயர்களையே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 2024 ஆம் ஆண்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

ஆனால், அந்த மனுக்கள் ஜூலை 2025 இல் பட்டியலிடப்பட்டதாகவும், விசாரணை தேதி இன்னும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை எனக் கோரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், இந்த மனுக்களை உச்ச நீதிமன்ற விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள மனு தாக்கல் செய்தனர். மேலும், இதே போன்ற பல மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், இந்த வழக்கை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுமாறும் அதில் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.

இதையும் படிங்க: 'ஒரே உறையில் இரு கத்திகள் இருக்க முடியாது' - உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு காரசார வாதம்!

இதையும் படிங்க: இதையும் படிங்க: மருத்துவர் ஆகப் போகும் தூய்மைப் பணியாளர்! வறுமையை வென்ற மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பின்னணி!

இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், ஜாய்மால்யா பாக்சி, விபுல் எம் பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ''மூன்று குற்றவியல் சட்டங்களின் செல்லுபடித்தன்மை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தைப் பெற உச்ச நீதிமன்றம் விரும்புகிறது.

மேலும், இந்தப் பிரச்சினையின் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து, ரிட் மனுக்கள் அதன் பயனுள்ள விசாரணைக்காகக் காத்திருக்கின்றன என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு, உயர் நீதிமன்றம் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியைக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்'' என உத்தரவிட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE CRIMINAL LAWS ISSUESUPREME COURTமூன்று குற்றவியல் சட்டங்கள்வழக்கறிஞர்கள் சங்கம்THREE NEW CRIMINAL LAWS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.