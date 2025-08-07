டெல்லி: திமுக அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் ஒன்று கூட நிலுவையில் இல்லை என அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கருப்பையா காந்தி என்பவர், உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், "தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரான வழக்குகள் மீது விசாரணை நடத்த முதலில் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் மீதான விசாரணைக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதி, நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. இதற்கு பின்னால் அரசியல்ரீதியான கண்ணோட்டம் இருக்கிறது. எனவே, இந்த வழக்குகளை வேறு மாநில நீதிமன்றங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பா நீதிபதிகள் சூர்யகாந்த், உஜ்ஜல் புயான், கோடீஸ்வர் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு நேற்று முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்தது.
அந்த உத்தரவின் விவரம் பின்வருமாறு: தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் எதுவும் நிலுவையில் இல்லை என்பதற்கான அறிக்கையை தமிழக அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். 2 வாரங்களில் இந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அதாவது, ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த அரசியல்வாதிகள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்க முதலில் அனுமதி வழங்கப்பட்டு, பின்னர் விசாரணையில் ஒரு முடிவு எட்டப்படுவதற்கு முன்பே அந்த அனுமதி நிறுத்தி வைக்கப்படவில்லை என்பதற்கான அறிக்கையாக அது இருக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்தனர்.
மேலும், இந்த பிரச்சினையாது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் உட்பட்டது அல்ல எனக் கூறிய நீதிபதிகள், நாடு முழுவதும் இப்பிரச்சினை பரவலாக இருக்கிறது எனவும் தெரிவித்தனர்.
முன்னதாக, இந்த வழக்கில் தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் அட்வகேட் ஜெனரல் அமித் ஆனந்த் திவாரி, ஊழல் கறை படிந்த கைகளால் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வாதிட்டார். அதற்கு பதிலளித்த மனுதாரரின் வழக்கறிஞர், மனுத்தாக்கல் செய்தவரின் நேர்மையை கேள்வி கேட்கும் போது, வழக்கின் நோக்கம் மாறி விடாமல் நீதிபதிகள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என வாதிட்டார்.
