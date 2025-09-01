ETV Bharat / bharat

சனாதன சர்ச்சை; உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனுவை 2026 இல் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு! - UDHAYANIDHI SANATAN DHARMA CASE

சனாதனம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவாகியுள்ளன.

உதயநிதி ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்)
உதயநிதி ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்) (@Udhaystalin X Account)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read

டெல்லி: உதயநிதிக்கு எதிரான புகார்கள் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டுமென்ற மனுவை 2026 இல் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

சனாதனம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக, தற்போதைய தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பதிவான பல்வேறு புகார்கள் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டுமென்ற மனுவை 2026 இல் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ம் தேதி சென்னை காமராஜர் அரங்கத்தில் 'சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு' என்ற தலைப்பில் மாநாடு நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர், கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற இம்மாநாட்டில் தற்போதைய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார். அப்போது அவர், சனாதன தர்மத்தை மலேரியா மற்றும் டெங்குவுடன் ஒப்பிட்டு பேசினார். மேலும், "சமத்துவத்திற்கு எதிரான சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும்'' என்றும் கூறினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினின் இந்த கருத்தை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களில் உள்ள இந்து அமைப்புகளும், பாஜக ஆதரவாளர்களும் கடுமையாக விமர்சித்தனர். மேலும் ஜம்மு-காஷ்மீர், உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக காவல் நிலையங்களில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது. அதன் பேரில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது மூன்று எஃப்ஐஆர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இந்த நிலையில், தனக்கு எதிராக பல்வேறு மாநிலங்களில் பதிவாகியுள்ள புகார்கள் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் என்ன தவறு? உச்ச நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி!

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில், மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்கி ஆஜரானார்.

அப்போது அவர், "உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக பல எஃப்ஐஆர்கள் மற்றும் புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த காலங்களில் இந்த நீதிமன்றம் பல வழக்குகளில் வெவ்வேறு விஷயங்களை செய்துள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை 2026 ஆம் ஆண்டு விசாரணைக்கு திட்டமிட வேண்டும்" என்று கோரினார்.

அதற்கு நீதிபதிகள், "இந்த நீதிமன்றம் கடந்த காலத்தில் பல விஷயங்களைச் செய்துள்ளது. அதற்காக நாமும் அதையே செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல" என தெரிவித்தனர்.

அதேசமயம், மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த வழக்கை 2026 ஆம் ஆண்டு விசாரிக்க ஒப்புக்கொண்டனர்.

டெல்லி: உதயநிதிக்கு எதிரான புகார்கள் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டுமென்ற மனுவை 2026 இல் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

சனாதனம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக, தற்போதைய தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பதிவான பல்வேறு புகார்கள் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டுமென்ற மனுவை 2026 இல் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ம் தேதி சென்னை காமராஜர் அரங்கத்தில் 'சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு' என்ற தலைப்பில் மாநாடு நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர், கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற இம்மாநாட்டில் தற்போதைய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார். அப்போது அவர், சனாதன தர்மத்தை மலேரியா மற்றும் டெங்குவுடன் ஒப்பிட்டு பேசினார். மேலும், "சமத்துவத்திற்கு எதிரான சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும்'' என்றும் கூறினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினின் இந்த கருத்தை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களில் உள்ள இந்து அமைப்புகளும், பாஜக ஆதரவாளர்களும் கடுமையாக விமர்சித்தனர். மேலும் ஜம்மு-காஷ்மீர், உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக காவல் நிலையங்களில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது. அதன் பேரில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது மூன்று எஃப்ஐஆர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இந்த நிலையில், தனக்கு எதிராக பல்வேறு மாநிலங்களில் பதிவாகியுள்ள புகார்கள் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரே இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: கோயில் நிதியை கல்விக்கு பயன்படுத்துவதில் என்ன தவறு? உச்ச நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி!

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில், மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்கி ஆஜரானார்.

அப்போது அவர், "உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக பல எஃப்ஐஆர்கள் மற்றும் புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த காலங்களில் இந்த நீதிமன்றம் பல வழக்குகளில் வெவ்வேறு விஷயங்களை செய்துள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை 2026 ஆம் ஆண்டு விசாரணைக்கு திட்டமிட வேண்டும்" என்று கோரினார்.

அதற்கு நீதிபதிகள், "இந்த நீதிமன்றம் கடந்த காலத்தில் பல விஷயங்களைச் செய்துள்ளது. அதற்காக நாமும் அதையே செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல" என தெரிவித்தனர்.

அதேசமயம், மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த வழக்கை 2026 ஆம் ஆண்டு விசாரிக்க ஒப்புக்கொண்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

UDHAYANIDHI STALINSUPREME COURTசனாதனம்உச்ச நீதிமன்றம்UDHAYANIDHI SANATAN DHARMA CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.