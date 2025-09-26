ETV Bharat / bharat

வைக்கோல் மூலம் பெண்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஊர்மிளா! வறுமையில் தத்தளித்தவர்களை கரை சேர்ந்த ஓவியம்!

அடுத்து என்ன செய்வது என்று தடுமாறிய பலருக்கு இந்த வைக்கோல் ஓவியங்கள் மறுவாழ்வு அளித்து வருவதாக நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார்கள் அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள்.

வைக்கோல் ஓவியம் வரையும் பெண்கள்
வைக்கோல் ஓவியம் வரையும் பெண்கள் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தம்பூர், பீகார்: சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட பெண்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களை பெண் ஒருவர் தொழில்முனைவோராக உருவாக்கி வரும் சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகார் மாநிலம் ஜமுய் மாவட்டத்தின் தரம்பூர் பகுதிக்கு அருகே உள்ள கிராமம் அபய்பூர். படிப்பிலும், பொருளாதாரத்திலும் பின் தங்கிய மக்கள் அதிகம் வாழும் இந்த பகுதியில் தலித், மாகாதலித் மற்றும் முசஹார் பிரிவை சேர்ந்த மக்கள் அதிகம் வசிக்கிறார்கள். இந்த பகுதியில் வசிக்கும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் தங்களது பெற்றோருடன் இணைந்து அருகில் உள்ள செங்கல் சூளைகளில் வேலை பார்த்து வருவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர். ஆனால், அவர்களின் வாழ்க்கையில் புயலாக வந்து ஒரு தலைமுறைக்கான மாற்றத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார் ஊர்மிளா குமாரி.

கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்தில் கைத்தொழிலாக வைக்கோலை வைத்து ஓவியம் வரைய கற்றுக் கொண்ட அவர், தற்போது அப்பகுதி மக்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றி வருகிறார். இது தொடர்பாக அவர் கூறும் போது, "இந்த சமுதாய மக்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லாததால் கூலி வேலைக்கு மட்டுமே சென்று வந்தனர். அவர்களை அதிலிருந்து மீட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன். அதன் ஒரு பகுதியாக அவர்களுக்கு கல்லூரி காலத்தில் நான் கற்று தேர்ந்த வைக்கோல் ஓவியங்களை வரைய கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.

இதை அவர்களில் சிலருக்கு கற்று கொடுத்த நிலையில், அதைப் பார்த்த பலர் வைக்கோல் ஓவியத்தை வரைய ஆர்வமுடன் வந்தனர். அவர்களை அனைவருக்கும் சிரமம் பார்க்காமல் கற்றுக் கொடுத்தேன். பெண்கள் மிகவும் ஆர்முடன் ஓவியம் வரைகிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் இதன் மூலம் பொருளாதார தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய எண்ணம். அதை விரைவில் நிறைவேற்ற என்னாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய ஊர்மிளா குமாரி, "சிறு வயதில் தந்தையை இழந்து விட்டதால் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது. கல்லூரி படிப்பை சிரமத்தோடு எதிர் கொண்ட நான் வைக்கோல் ஓவியம் வரைவதை கற்றுக் கொண்டேன். அது எனக்கு பொருளாதாரரீதியாக உதவியாக இருந்தது. அதை தற்போது மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

பெண்கள் சுய சார்பு உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய எண்ணம். அதை நோக்கியே எனது பயணத்தை உருவாக்கி வருகிறேன். இந்த ஓவியங்களை கற்றுக் கொண்டால் அதன் மூலம் குடும்பத்துக்கு தேவையான வருவாயை சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும்" என்றார்.

ஊர்மிளாவிடம் பயிற்சி பெற்ற பபிதா சாவ் கூறுகையில், "இந்த வைக்கோல் ஓவியம் மிகவும் பாதுகாப்பானது, முறையான பராமரிப்புடன் இருந்தால் 50 ஆண்டுகள் வரை நல்ல முறையில் இருக்கும். கிராமப் புறங்களில் நெவாரி என்று அழைக்கப்படும் வைக்கோல் எளிதாக கிடைக்கும். நாங்கள் வரையும் எந்த ஓவியங்களிலும் ரசாயனங்கள் கலக்கப்படுவதில்லை. இது குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும்" என்றார்.

இந்த கலையை கற்று வரும் தனு குமாரி, "எனது ஓய்வு நேரத்தில் வீட்டில் இருக்க நான் விரும்பவில்லை. வைக்கோல் ஓவியம் கற்க முடிவு செய்தேன். தற்போது ஓரளவு அதை சிறப்பாக செய்து வருகிறேன். தொடர் பயிற்சி பெற்றால் என்னால் சிறப்பாக ஓவியம் வரைய முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஒரு ஓவியத்தை வரைய அதிகபட்சம் இரண்டு நாட்கள் வரை ஆகும். அதற்கு குறைந்தது ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை செலவாகும். தற்போது நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டு வருகிறார்கள்" என்றார்.

வைக்கோல் மூலம் ஒரு தலைமுறைக்கான மாற்றத்தை சத்தமில்லாமல் உருவாக்கி வருகிறார் ஊர்மிளா குமாரி.

For All Latest Updates

TAGGED:

EMPOWERJAMUIPAINTINGவைக்கோல் ஓவியம்STRAW PAINTING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.