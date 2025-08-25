நாளந்தா: “அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் மிகப்பெரிய மால்மாஸ் கண்காட்சி நடைபெற்றது. அதனால் பேருந்து நிலையத்தில் அதிகப்படியான கூட்டம். பேருந்துக்காக காத்திருந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் ஒரு பெண்ணின் மடியில் ஒரு வயது குழந்தை ஒன்று இடைவெளி இல்லாமல் வீறிட்டு அழுகிறது. இதை அங்குள்ள டீக்கடைக்காரர் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார். நீண்டநேரமாக குழந்தை அழுவதை பார்த்து தாங்கிக்கொள்ள முடியாத அவர், ‘ஏன் குழந்தை அழுகிறது?’ என கேட்கிறார்.
அதற்கு அந்த பெண்ணின் கணவர், “குழந்தைக்கு பசிக்கிறது. நாங்கள் கொண்டுவந்த ஒரு பாட்டில் பால் காலியாகிவிட்டது. தாய்க்கு பால் சுரப்பு இல்லாததால், வெளியே வாங்கி கொடுக்கவும் முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம்” என்கிறார். இதைக் கேட்ட டீக்கடைக்காரருக்கு மனது இளக, உடனே டீ போட வைத்திருந்த பாலை எடுத்து சூடாக்கி, குழந்தைக்கு கொடுக்கிறார். அதை குடித்த குழந்தை உடனே அழுகையை நிறுத்தி விடுகிறது.
இந்த சம்பவம் நடந்து 35 ஆண்டுகள் ஆகின்றது. அந்த டீக்கடைக்காரரும் இப்போது இல்லை. ஆனால் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு டீக்கடைக்காரர் தொடங்கி வைத்த நற்செயல் இன்றும் தொடர்கிறது. அது ஊர் முழுக்கவும் பேசப்படுகிறது.
சரி, யார் அந்த டீக்கடைக்காரர்? அப்படி அவர் என்ன செய்துவிட்டார்? பார்க்கலாம் வாங்க!
35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராம்ஜி ஷா, வேலைக்காக பீகாரிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு செல்ல புறப்பட்டார். ராஜ்கிரிலிருந்து பாட்னாவுக்கு பேருந்தில் பயணிக்க வேண்டும். தனது மனைவி மற்றும் ஒரு வயது கைக்குழந்தையுடன் ராஜ்கிர் பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்றார். அப்போதுதான் மேற்கூறிய சம்பவம் நடந்தது. அந்த டீக்கடைக்காரர் பெயர் ஷ்ரவன் குமார். இவர்தான் நமது கதையும் ஹீரோ! பல குழந்தைகளின் பசியை போக்கிய உன்னதமான மனிதர்!
அந்த ஒரு வயது குழந்தைக்கு பால் கொடுத்ததும் அது பசி அடங்கி அழுகையை நிறுத்தியது. அதன்பிறகு அந்த குடும்பம் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டது. ஆனால் அந்த குழந்தையின் அழுகை சத்தம் ஷ்ரவனை என்னவோ செய்தது. ஆம், அந்த நேரத்திலிருந்து அதைப் பற்றியே சிந்தித்துக்கொண்டிருந்த ஷ்ரவன், ஒரு கட்டத்தில் இந்த முடிவுக்கு வந்தார். 1990ஆம் ஆண்டுமுதல் தனது கடையில் ஒரு போர்டு வைத்தார். அதில் “பிறந்த குழந்தை முதல் 18 மாதங்கள் வரை இலவசமாக பால் விநியோகிக்கப்படும்” என்று எழுதியிருந்தது. இதுதான் ஷ்ரவன் எடுத்த முடிவு. தனது தொழிலில் லாபமோ, நஷ்டமோ அதை பற்றியெல்லாம் அவருக்கு கவலை இல்லை.
அன்று முதல் இன்று வரை கைக்குழந்தையுடன் யார் வந்து பால் கேட்டாலும் அந்த கடையில் இலவசமாக பால் கிடைக்கும். அதற்காக அவர் பணம் வாங்குவதே இல்லை. ஆரம்பத்தில் சிலர் வாங்கிய பாலுக்காக பணம் கொடுக்க முற்பட்ட போதிலும், அதை வாங்க மறுத்த ஷ்ரவன் குமார், “பணம் கொடுத்தால் பால் கிடைக்காது. இதை நான் மனிதநேயத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கினேன். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட சேவை” என்று சொல்வாராம்.
‘ஷ்ரவன் குமார்’ டீ ஸ்டால்!
இப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ளம் கொண்ட ஷ்ரவன் 2000ஆம் ஆண்டு ஒரு சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார். அவரது மரணத்திற்கு பிறகு அவருடைய சகோதரர் துன்னா பாபா என்கிற ரஞ்சித் குமார், தனது அண்ணனின் நினைவாக அந்த டீக்கடையை எடுத்து நடத்தி வருகிறார். அங்கு குழந்தைகளுடன் வருபவர்களுக்கு தனது அண்ணனை போலவே இலவசமாக பால் விநியோகித்தும் வருகிறார்.
இதுகுறித்து ரஞ்சித் குமார் கூறுகையில், “குழந்தைகள் கடவுளின் வடிவம். எங்களால் இயன்றதை நாங்கள் செய்து வருகிறோம். எங்களிடம் வருகிற யாரும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி விடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். சாதாரண நாட்களில் சுமார் 4 லிட்டர் பால் விநியோகிக்கிறோம். அதே குளிர்காலம் என்றால் 10 லிட்டருக்கும் மேல் பால் விநியோகம் செய்யப்படும். இந்த சேவை எங்களுக்கு சுய திருப்தியை தருகிறது. பெரியவர்களுக்கு உணவு எளிதாக கிடைக்கிறது. ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அப்படி கிடைப்பதில்லை. அதனால் எங்கள் வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை இதற்காக செலவிட்டு, சேவை மனதுடன் செய்து வருகிறோம்” என்கிறார் ரஞ்சித் குமார்.
இந்த சேவை குறித்து ராஜ்கிர் உள்ளூர் மக்கள் கூறுகையில், “365 நாட்களும் இந்த கடை திறந்திருக்கும். குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக பால் கொடுப்பார்கள். பணம் கொடுத்தால் பால் கிடைக்காது என்று சொல்லிவிடுவார்கள். இந்த கடை இரவு 10 மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கும்” என்கின்றனர் நெகிழ்ச்சியுடன்!