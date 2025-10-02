ETV Bharat / bharat

என் கணவர் குறித்து விவரம் எதுவும் தெரியவில்லை - வாங்சுக்கின் மனைவி ஜனாதிபதி, பிரதமருக்கு கடிதம்

தன் கணவரை தீயவராக சித்தரிக்க முயற்சித்து வருவதாகவும், தனது கணவரின் நிலை குறித்து தனக்கு தெரியவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி.

சோனம் வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி
சோனம் வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி (ANI)
October 2, 2025

லடாக்: லடாக் வன்முறையில் பருவநிலை ஆர்வலரான சோனம், வாங்சுக் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரை விடுவிக்கக் கோரி வாங்சுக்கின் மனைவி ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சட்டசபை இல்லாத யூனியன் பிரதேசமாக செயல்பட்டு வந்த லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்துக் கோரியும், அங்குள்ள பழங்குடி பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்க ஏதுவாக, அரசியலமைப்பின் 6வது அட்டவணையில் லடாக்கை சேர்க்கக் கோரியும் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வந்தன. இந்நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது வன்முறை வெடித்தது. இதில் 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 90க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.

இந்த போராட்டத்தில் LAB என்று அழைக்கப்படுகிற 'லே அபெக்ஸ் பாடி' மற்றும் கார்கில் ஜனநாயக கூட்டணி ஆகியவை கலந்துகொண்டன. பருவநிலை ஆர்வலரான சோனம் வாங்சுக் தலைமை தாங்க, சமூக ஆர்வலர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர். இங்கு நடந்த வன்முறைக்கு சோனம் வாங்சுக் தான் காரணம் என்று கூறி, செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி மதியம் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

தற்போது அவர் ராஜஸ்தானில் உள்ள கோத்பூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அவரை விடுவிக்கக் கோரி, ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி 3 பக்க கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த கடிதத்தில், தன் கணவரை தீயவராக சித்தரிக்க கடந்த 4 ஆண்டுகளாகவே முயற்சித்து வருவதாகவும், தனது கணவரின் நிலை குறித்து தனக்கு தெரியவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தை தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்த அஞ்சலி, “சோனம் வாங்சுக்கை உடனடியாக விடுவிக்கக் கோரி, குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர், சட்ட அமைச்சர், லடாக் துணைத் தலைவர் ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளேன். மேலும் லே மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் மெயில் செய்திருக்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

அவர் பகிர்ந்திருக்கும் கடிதத்தில், “வாங்சுக்கை நிபந்தனையின்றி விடுவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர் இந்த நாட்டுக்கும், யாருக்கும் அச்சுறுத்தலாக இல்லை. அவர் லடாக்கிற்கு சேவை செய்ய தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்.

அவரை காவலில் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதமானது. செப்டம்பரில் 15 நாட்கள் அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்ததால் உடல்ரீதியாக மிகவும் பலவீனப்பட்டு இருந்தார். அவருக்கு மாற்று உடைகளோ, தினசரி தேவையான மருந்துகளோ சரிவர வழங்கப்பட்டதா என்று கூட தெரியவில்லை.

லடாக் மண்ணின் மைந்தனை இவ்வலவு மோசமாக நடத்துவது சரியல்ல. வாங்சுக்கின் தடுப்புக்காவல் குறித்து ஒரு காவல் அதிகாரி விளக்குவார் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை அதுகூட செய்யப்படவில்லை. இதனால் நான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

