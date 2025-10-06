அதிகாலையில் பயங்கரம்; ஜெய்ப்பூர் அரசு மருத்துவமனை தீ விபத்தில் நோயாளிகள் 6 பேர் உயிரிழப்பு
ஜெய்ப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு ஆறு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 6, 2025 at 8:12 AM IST
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநில தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில், விபத்து காய சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த 6 நோயாளிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த மாநில முதலமைச்சர் பஜன்லால் சர்மா சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்துள்ளார்.
விசாரணையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில், சவாய் மான் சிங் (Sawai Man Singh - SMS) அரசு மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தினந்தோறும் ஏராளமானோர் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று (அக்.6) அதிகாலை மருத்துவமனையின் இரண்டாவது மாடியில் மின்கசிவு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இதன் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
விபத்து காய சிகிச்சை பிரிவு முழுவதும் தீ பரவி புகையால் சூழப்பட்டதால் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். தொடர்ந்து, மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அங்கிருந்த நோயாளிகளை வெளியேற்றினர். இருப்பினும், விபத்து காய சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த 11 பேரில், 6 நோயாளிகள் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தனர். இதனை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் தீபக் மகேஸ்வரி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் சிறிது நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும், இந்த தீ விபத்தில், மருத்துவ உபகரணங்கள், இரத்த மாதிரி குழாய்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பொருள்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாகின. இதுகுறித்து, போலீசார் விசாரணை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், விபத்த காய சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிகாரைச் சேர்ந்த பிந்து, ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த திலீப், பரத்பூரைச் சேர்ந்த ஸ்ரீநாத், ருக்மிணி, குர்மா, சங்கனேரைச் சேர்ந்த பகதூர் என 2 பெண்கள், 4 ஆண்கள் என மொத்தம் 6 நோயாளிகள் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இதனை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு பொறுப்பாளர் மருத்துவர் அனுராக் தகாட் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த மாநில முதலமைச்சர் பஜன்லால் சர்மா, நாடாளுமன்ற விவகார அமைச்சர் ஜோகாரம் படேல், உள்துறை இணை அமைச்சர்ஜவஹர் சிங் பேதம் ஆகியோர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.