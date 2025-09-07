ETV Bharat / bharat

குஜராத்தில் பயங்கர விபத்து - ரோப்கார் அறுந்து விழுந்ததில் 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை தொடர்புகொள்ள முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட எஸ்.பி தெரிவித்திருக்கிறார்.

கேபிள் அறுந்து கீழே விழுந்தததில் உருக்குலைந்து கிடக்கும் ரோப் கார்
கேபிள் அறுந்து கீழே விழுந்தததில் உருக்குலைந்து கிடக்கும் ரோப் கார்
September 7, 2025

பஞ்சமஹால்: குஜராத்தில் கோயில் கட்டுமான பணிக்காக பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு ரோப்கார் அறுந்து விழுந்த கோர விபத்தில் 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

குஜராத் மாநிலம் பஞ்சமஹால் மாவட்டத்தில் பாகவத் மலையில் மகா காளி திருக்கோயில் அமைந்திருக்கிறது. சுமார் 800 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த பழமை வாய்ந்த கோயிலில் புதுப்பிப்பு பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இதற்காக கல், மணல், ஜல்லி போன்ற சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்ல ரோப்கார் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று பிற்பகல் இந்த ரோப் கார் வழியாக ஊழியர்களுடன் சரக்குகளை ஏற்றிச் சென்றபோது திடீரென கேபிள் அறுந்ததில் ரோப் கார் பல அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்தது. இதில் ரோப் காரில் இருந்த இரண்டு ஆபரேட்டர்கள், இரண்டு ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் 6 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்துக்கு சற்று நேரத்துக்கு முன்புதான், அதே ரோப் காரில் ஒரு கோயில் அறக்கட்டளை நிர்வாகி, ஊழியர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பயணம் செய்திருந்தனர்.

அப்போது எந்த சேதமும் ஏற்படாத நிலையில், இரண்டாவது முறை சரக்குகளுடன் சென்றபோது கேபிள் அறுந்து விழுந்திருக்கிறது. இதுகுறித்து தகவலறிந்த போலீசார் மற்றும் மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக உபசிலா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த சம்பவத்தின்போதும் ஹலோல் நகரில் விநாயகர் சிலையை கரைக்க ஊர்வலம் நடந்து கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில், இந்த விபத்து குறித்து விசாரிக்க தனிக்குழு அமைக்கப்படும் என பஞ்சமஹால் மாவட்ட ஆட்சியர் அஜய் தஹியா தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: “என்னை நீக்கியதால் யாருக்கு பாதிப்பு என்பதற்கு காலம் பதில் சொல்லும்” - செங்கோட்டையன் பேட்டி!

இச்சம்பவம் குறித்து பஞ்சமஹால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஹரேஷ் துதத் கூறுகையில், “பாவகத்தில் உள்ள மகாகாளி கோயில் புதுப்பித்தல் பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பணிக்காக சரக்கு ரோப்காரில் பொருட்கள் ஏற்றிச் செல்லப்படுகின்றன. எப்போதும் போல ஊழியர்கள் சரக்குகளை ஏற்றிச் சென்றபோது திடீரென கேபிள் அறுந்து விழுந்தது. இந்த விபத்தில் ரோப் காரில் பயணம் செய்த 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் இருவர் ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்தவர்கள், ஒருவர் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்தவர், மூவர் குஜராத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.

இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை தொடர்புகொள்ள முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என அவர் கூறினார்.

பாவகத் மலையில் உள்ள மகாகாளி திருக்கோயிலானது மிகவும் பழமை வாய்ந்தது. இந்த கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள இந்த கோயிலுக்கு படி வழியாக செல்ல வேண்டுமானால் சுமார் 2 ஆயிரம் படிகள் ஏறிச்செல்ல வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

